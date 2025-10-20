október 20., hétfő

A béke az egyetlen megoldás

1 órája

A pápai Fidesz is csatlakozik a békéért indított aláírásgyűjtéshez

Címkék#Pápa#Unger Tamás#aláírásgyűjtés#béke#Fidesz-KDNP

Unger Tamás, Pápa önkormányzati képviselője és a Fidesz–KDNP frakcióvezetője Facebook-posztjában jelentette be, hogy a pápai Fidesz is csatlakozik a Brüsszel háborús tervei ellen indított kezdeményezéshez. Az aláírásgyűjtés célja, hogy felhívja a figyelmet: Magyarország nem akar részt venni a háborús döntésekben, és a béke pártján áll.

Az aláírásgyűjtés azért indul, mert a politikus szerint egyre világosabb, hogy az Európai Unió a konfliktus eszkalációját kockáztatja azzal, hogy újabb támogatásokat, fegyverszállításokat és Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását tervezi.

Aláírásgyűjtés a békéért - A pápai Fidesz is csatlakozott
Unger Tamás, Venczel Csaba, Bali István önkormányzati képviselők az aláírásgyűjtés fontosságát hangsúlyozzák
Fotó: Unger Tamás/Facebook

Az aláírásgyűjtés a béke érdekében indult

– Mostanra egyértelművé vált, hogy az Európai Unió mindenáron háborúba akarja sodorni Európát – még több pénzt adna Ukrajnának, és növelné a fegyverszállításokat. Eljött az idő, hogy kimondjuk: nem kérünk a háborúból, a fegyverkezésből és az oktalan pénzköltésből! – fogalmazott közösségi oldalán Unger Tamás.

A kezdeményezéshez minden békeszerető ember csatlakozását várják. Az aláírásokat a pápai Fidesz-irodában (Pápa, Fő utca 19.) és a város különböző pontjain, aktivisták segítségével gyűjtik. A következő hetekben a pápai háztartásokat személyesen is felkeresik. Unger Tamás arra buzdítja a helyieket, hogy önkéntesként is vegyenek részt a béke melletti kampányban.

– Várjuk minden olyan segítő jelentkezését, aki a saját környezetében is szívesen gyűjtené az aláírásokat. Együtt megmutathatjuk, hogy Pápa és Magyarország a békét választja!
A képviselő szerint az Európai Unió jelenlegi politikája nem a békét, hanem a feszültséget növeli, és a magyar emberek többsége egyetért abban, hogy az egyedüli kiút a béke.
– Maradjunk ki a háborúból, mert az egyetlen igazi megoldás a béke! Mondjunk minél többen nemet Brüsszel háborús terveire – zárta felhívását Unger Tamás. 

A Harcosok Klubja zánkai edzőtáborában beszédet mondott Orbán Viktor
Fotó: Unger Tamás/Facebook

 

 

