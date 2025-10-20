1 órája
A pápai Fidesz is csatlakozik a békéért indított aláírásgyűjtéshez
Unger Tamás, Pápa önkormányzati képviselője és a Fidesz–KDNP frakcióvezetője Facebook-posztjában jelentette be, hogy a pápai Fidesz is csatlakozik a Brüsszel háborús tervei ellen indított kezdeményezéshez. Az aláírásgyűjtés célja, hogy felhívja a figyelmet: Magyarország nem akar részt venni a háborús döntésekben, és a béke pártján áll.
Az aláírásgyűjtés azért indul, mert a politikus szerint egyre világosabb, hogy az Európai Unió a konfliktus eszkalációját kockáztatja azzal, hogy újabb támogatásokat, fegyverszállításokat és Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását tervezi.
Az aláírásgyűjtés a béke érdekében indult
– Mostanra egyértelművé vált, hogy az Európai Unió mindenáron háborúba akarja sodorni Európát – még több pénzt adna Ukrajnának, és növelné a fegyverszállításokat. Eljött az idő, hogy kimondjuk: nem kérünk a háborúból, a fegyverkezésből és az oktalan pénzköltésből! – fogalmazott közösségi oldalán Unger Tamás.
A kezdeményezéshez minden békeszerető ember csatlakozását várják. Az aláírásokat a pápai Fidesz-irodában (Pápa, Fő utca 19.) és a város különböző pontjain, aktivisták segítségével gyűjtik. A következő hetekben a pápai háztartásokat személyesen is felkeresik. Unger Tamás arra buzdítja a helyieket, hogy önkéntesként is vegyenek részt a béke melletti kampányban.
– Várjuk minden olyan segítő jelentkezését, aki a saját környezetében is szívesen gyűjtené az aláírásokat. Együtt megmutathatjuk, hogy Pápa és Magyarország a békét választja!
A képviselő szerint az Európai Unió jelenlegi politikája nem a békét, hanem a feszültséget növeli, és a magyar emberek többsége egyetért abban, hogy az egyedüli kiút a béke.
– Maradjunk ki a háborúból, mert az egyetlen igazi megoldás a béke! Mondjunk minél többen nemet Brüsszel háborús terveire – zárta felhívását Unger Tamás.