Háziorvosnál is felírhatják a gyógyszert – Gyorsabb ellátás jöhet

Jelentős változások várhatók a magyar egészségügyben, amelyek célja, hogy a betegek gyorsabban juthassanak orvosi segítséghez. Takács Péter, az egészségügyért felelős államtitkár a napokban bejelentette, hogy egy új tervezet került a társadalmi egyeztetésre, amely az alapellátás változását hozná a háziorvosok és gyógyszerészek feladatkörében. Ha a javaslatot elfogadják, a módosítások akár már december 1-jétől életbe léphetnek – írja a dívány.hu.

A javaslat szerint alapellátás változás történik, bővítve a háziorvosok és gyógyszerészek kompetenciáját

Fotó: Vasvári Tamás/MTI

Alapellátás változás csökkenti várakozást

A tervezet a háziorvosok jogkörét bővítené, hogy gyorsabban láthassák el a betegeket, és csökkentsék a kórházak terhelését. A javaslat szerint bizonyos laborvizsgálatokat elrendelhetnek, gyógyszereket írhatnak fel, és modern antidiabetikumokat is rendelhetnek, ami akár másfél millió cukorbeteg ellátását érintheti. A gyógyszerészek szerepe is bővülne, krónikus betegségek esetén gyógyszerfelírási jogosultságot kaphatnak, így a betegek gyorsabban juthatnak gyógyszerhez.

Egy mentőtiszt szerint: „Ha a háziorvosok és gyógyszerészek több jogkört kapnak, a betegek gyorsabban juthatnak ellátáshoz. Fontos viszont, hogy mindenki képzett legyen, és a komplikációk felismerésére is legyen protokoll.” A Belügyminisztérium október 24-ig várja a véleményeket, így a tervezet még változhat.

Korábbi cikkünkben újabb fontos információt közöltünk : hamarosan megérkezik a szezonális influenzaoltás, amely bizonyos csoportok számára ingyenesen elérhető Veszprém vármegyében. Ez lehetővé teszi, hogy a betegek gyorsabban és biztonságosan juthassanak hozzá a védelemhez. Az alapellátás bővülő szerepe és a közelgő influenzaoltás is jól mutatja, hogy a betegellátás gyorsítása és a biztonságos hozzáférés kiemelt cél a régióban. A változások és a kiegészítő lehetőségek hosszú távon hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a betegek hatékonyabban és gyorsabban jussanak egészségügyi ellátáshoz.