október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változás

3 órája

Háziorvosnál is felírhatják a gyógyszert – Gyorsabb ellátás jöhet

Címkék#feladatkör#tervezet#gyógyszerész#laborvizsgálat#államtitkár

Jelentős átalakulás várható a magyar egészségügyben, amely a betegek gyorsabb ellátását szolgálja. A tervezet szerint már decembertől alapellátás változás léphet életbe.

Veol.hu

Jelentős változások várhatók a magyar egészségügyben, amelyek célja, hogy a betegek gyorsabban juthassanak orvosi segítséghez. Takács Péter, az egészségügyért felelős államtitkár a napokban bejelentette, hogy egy új tervezet került a társadalmi egyeztetésre, amely az alapellátás változását hozná a háziorvosok és gyógyszerészek feladatkörében. Ha a javaslatot elfogadják, a módosítások akár már december 1-jétől életbe léphetnek – írja a dívány.hu.

A javaslat szerint alapellátás változás történik, bővítve a háziorvosok és gyógyszerészek kompetenciáját Fotó: Vasvári Tamás / MTI
A javaslat szerint alapellátás változás történik, bővítve a háziorvosok és gyógyszerészek kompetenciáját
Fotó: Vasvári Tamás/MTI

Alapellátás változás csökkenti várakozást

A tervezet a háziorvosok jogkörét bővítené, hogy gyorsabban láthassák el a betegeket, és csökkentsék a kórházak terhelését. A javaslat szerint bizonyos laborvizsgálatokat elrendelhetnek, gyógyszereket írhatnak fel, és modern antidiabetikumokat is rendelhetnek, ami akár másfél millió cukorbeteg ellátását érintheti. A gyógyszerészek szerepe is bővülne, krónikus betegségek esetén gyógyszerfelírási jogosultságot kaphatnak, így a betegek gyorsabban juthatnak gyógyszerhez.

Egy mentőtiszt szerint: „Ha a háziorvosok és gyógyszerészek több jogkört kapnak, a betegek gyorsabban juthatnak ellátáshoz. Fontos viszont, hogy mindenki képzett legyen, és a komplikációk felismerésére is legyen protokoll.” A Belügyminisztérium október 24-ig várja a véleményeket, így a tervezet még változhat.

Korábbi cikkünkben újabb fontos információt közöltünk : hamarosan megérkezik a szezonális influenzaoltás, amely bizonyos csoportok számára ingyenesen elérhető Veszprém vármegyében. Ez lehetővé teszi, hogy a betegek gyorsabban és biztonságosan juthassanak hozzá a védelemhez. Az alapellátás bővülő szerepe és a közelgő influenzaoltás is jól mutatja, hogy a betegellátás gyorsítása és a biztonságos hozzáférés kiemelt cél a régióban. A változások és a kiegészítő lehetőségek hosszú távon hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a betegek hatékonyabban és gyorsabban jussanak egészségügyi ellátáshoz. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu