Leállás az államigazgatásban: az Ügyfélkapu+, a NAV rendszere és a DÁP is érintett

November első hétvégéjén több fontos állami rendszer leáll karbantartás miatt. A Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartás (KÜNY) november 1-jén, szombaton este 9 órától vasárnap délig nem lesz elérhető. Ez érinti a DÁP-os belépést is, vagyis ez idő alatt nem lehet így bejelentkezni sem az Ügyfélkapuba, sem más hivatalos felületekre.

Forrás: Kormányablak

Állami rendszer leállás várható

A leállás idején az Ügyfélkapu+ és a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) rendszere is lassabban működhet, így előfordulhat, hogy egyes online ügyintézések szünetelnek vagy akadoznak. Időpontfoglalásra csak korlátozottan lesz lehetőség: például Ügyfélkapu-regisztrációhoz, DÁP-előregisztrációhoz vagy lejárt személyi igazolvány, útlevél cseréjéhez. A kormányablakokban a vezetői engedély honosítását csak azok intézhetik, akik saját nevükre foglaltak előre időpontot.

A NAV rendszerei is érintettek. November 1-jén este 9 és november 2-án délután 1 óra között nem lehet belépni DÁP-azonosítással, sem dokumentumokat küldeni a Cégkapun vagy a KÜNY-tárhelyen keresztül. Az Ügyfélkapu+-ba történő belépésnél is lassulás várható. Aki DÁP-mobilazonosítást használ, annak az ebben az időszakban esedékes bejelentéseit a következő munkanapon kell pótolnia.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2025. november 1-jén 21:00 órától ütemezett karbantartási munkálatokat végzünk a Központi Ügyfélregisztációs Nyilvántartás (KÜNY) rendszeren. A karbantartás ideje alatt a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli, DÁP alkalmazással történő bejelentkezés átmenetileg nem lesz elérhető. Az üzemkiesés várható időtartama 16 óra. Továbbá az Ügyfélkapu+ működésében és a KAÜ-n keresztüli adatlekérdezések esetén átmeneti lassulások várhatóak.

- írja a Kormányablak közleményében.

