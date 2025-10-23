Szorult helyzetben a macska – A Meggyeserdei Menedék Alapítvány ismét segített

Tapolcán, az Ady úton egy három méter mély betonverembe esett egy cica, akit lakossági bejelentés nyomán szabadítottak ki a többnapos fogságból. Az állatmentés nem volt könnyű, a cica rendkívül nehezen kezelhető volt, nyilván a félelem miatt. A Meggyeserdei Menedék Alapítvány munkatársai felkeresik az ingatlan tulajdonosát, hogy az ajtót zárja le és a megrongálódott dróthálót javítsa ki, hiszen a mély verem nemcsak az állatok, hanem akár az emberek számára is veszélyes lehet.

Tapolcán egy három méter mély betonverembe esett cicát szabadítottak ki az állatmentés során

Fotó: Meggyeserdei menedék/Minárcsik Sándor

A sikeres állatmentés tanulságai

A lakosság figyelmét is felhívják: fontos, hogy az ingatlanok veszélyes részeit biztonságosan lezárják, hiszen egy apró figyelmetlenség is súlyos balesethez vezethet. A mostani mentés ismételten bizonyítja, hogy a gyors reagálás és a szakértelem életet menthet, és a Meggyeserdei Menedék Alapítvány számára minden élet számít.

A tapolcai cica megmentése kapcsán érdemes felidézni egy korábbi, hasonló esetet is. Májusban egy idős férfi háza gázrobbanás miatt kigyulladt, az épületben egy 16 éves keverék kutya is tartózkodott, akit életveszélyes égési sérülésekkel vittek orvoshoz. A Minárcsik Sándor vezette alapítvány vette magához a kutyát, és az intenzív orvosi kezelések, valamint a gondoskodásnak köszönhetően teljesen felépült. Az eb ma már Ausztriában él örökbefogadottként, boldog „nyugdíjas" éveit tölti.