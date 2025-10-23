október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Állati történet

49 perce

Szorult helyzetben a macska – A Meggyeserdei Menedék Alapítvány ismét segített

Címkék#életveszélyes#betonverem#cica lakosság#Meggyeserdei Menedék Alapítvány

Tapolcán az Ady úton egy három méter mély betonverembe esett egy cica, az esetről bejelentést kaptak az állatmentők. Az állatmentés sikerült, a Meggyeserdei Menedék Alapítvány szakemberei kiszabadították a macskát.

Seres Elizabeth

Tapolcán, az Ady úton egy három méter mély betonverembe esett egy cica, akit lakossági bejelentés nyomán szabadítottak ki a többnapos fogságból. Az állatmentés nem volt könnyű, a cica rendkívül nehezen kezelhető volt, nyilván a félelem miatt. A Meggyeserdei Menedék Alapítvány munkatársai felkeresik az ingatlan tulajdonosát, hogy az ajtót zárja le és a megrongálódott dróthálót javítsa ki, hiszen a mély verem nemcsak az állatok, hanem akár az emberek számára is veszélyes lehet.

Tapolcán egy három méter mély betonverembe esett cicát szabadítottak ki az állatmentés során
Tapolcán egy három méter mély betonverembe esett cicát szabadítottak ki az állatmentés során
Fotó: Meggyeserdei menedék/Minárcsik Sándor 

A sikeres állatmentés tanulságai

A lakosság figyelmét is felhívják: fontos, hogy az ingatlanok veszélyes részeit biztonságosan lezárják, hiszen egy apró figyelmetlenség is súlyos balesethez vezethet. A mostani mentés ismételten bizonyítja, hogy a gyors reagálás és a szakértelem életet menthet, és a Meggyeserdei Menedék Alapítvány számára minden élet számít.

A tapolcai cica megmentése kapcsán érdemes felidézni egy korábbi, hasonló esetet is. Májusban egy idős férfi háza gázrobbanás miatt kigyulladt, az épületben egy 16 éves keverék kutya is tartózkodott, akit életveszélyes égési sérülésekkel vittek orvoshoz. A Minárcsik Sándor vezette alapítvány vette magához a kutyát, és az intenzív orvosi kezelések, valamint a gondoskodásnak köszönhetően teljesen felépült. Az eb ma már Ausztriában él örökbefogadottként, boldog „nyugdíjas" éveit tölti.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu