Újra elindul Magyarország legnagyobb állatvédelmi akciója
Október 16-án ismét elindul Magyarország legnagyobb, vásárláshoz kötött állatvédelmi kezdeményezése, az Állatbarát Napok – Vásárolj az állatokért! kampány. A program a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány szervezésében valósul meg, és idén már második alkalommal hívja közös cselekvésre a vállalatokat, civil szervezeteket és a lakosságot egy nemes cél érdekében: a rászoruló állatok megsegítésére.
A 2025. október 16–22. között zajló országos akcióban minden egyes vásárlás számít. A kezdeményezéshez csatlakozó üzletek és webshopok vállalták, hogy az adott időszakban értékesített termékeik és szolgáltatásaik bevételének egy részét felajánlják állatvédelmi célokra. A vásárlók így egyszerű, mindennapi döntéseikkel is tehetnek azért, hogy kevesebb állat szenvedjen, több menhely működhessen biztonságosan, és még több bajba jutott állat kapjon esélyt egy jobb életre, hogy továbbra is közös ügyünk legyen az állatvédelem.
Állatvédelem otthonról is – vásárlással segíthet a bajba jutott állatokon
A kampány mérete és társadalmi jelentősége idén minden korábbinál nagyobb: 189 üzlet és webshop, valamint 35 civil állatvédő szervezet fogott össze, hogy közösen segítsenek. A kezdeményezés révén több ezer mentett állat kaphat támogatást — legyen szó élelmezésről, orvosi ellátásról, vagy menhelyek működésének fenntartásáról.
A program sikere nemcsak az összegyűjtött támogatásban mérhető, hanem abban is, hogy ráirányítja a figyelmet a tudatos vásárlás erejére és a társadalmi felelősségvállalás fontosságára. Egyre több fogyasztó érzi át, hogy döntéseinek súlya van – egy apró gesztus, egy hétköznapi vásárlás is hozzájárulhat egy országos összefogáshoz, amely valódi változást hoz az állatvédelemben.
A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány gondosan felügyeli, hogy a kampány során befolyt adományok a lehető leghatékonyabban kerüljenek felhasználásra. Az összegyűlt támogatás legalább 90 százalékát a programban részt vevő civil állatvédő szervezetek kapják meg, a fennmaradó részt pedig országos állatvédelmi programok – például ivartalanítási akciók, menhelyfejlesztések és szemléletformáló edukációs programok – támogatására fordítják. Az alapítvány minden forint felhasználását átlátható, ellenőrizhető módon kezeli, ezzel is biztosítva, hogy a vásárlók bizalma a lehető legjobban megtérüljön.
Az Állatbarát Napok üzenete egyszerű, mégis erőteljes: nem kell sokat tennünk ahhoz, hogy változást érjünk el. A mindennapi vásárlásokkal, apró odafigyeléssel bárki hozzájárulhat ahhoz, hogy a magyar állatvédő szervezetek folytathassák nélkülözhetetlen munkájukat. Minden vásárlás számít, hiszen a legkisebb felajánlás is egy újabb tál ételt, egy meleg fekhelyet, vagy éppen egy életmentő orvosi beavatkozást jelenthet egy bajba jutott állat számára.
A tavalyi siker után az idei évben még szélesebb körű az összefogás. A kezdeményezéshez csatlakozó cégek között kisvállalkozások és nagy multinacionális láncok is megtalálhatók, ami jól mutatja: az állatvédelem valóban közös ügyünk. Az üzleti szféra és a civil társadalom közös felelősségvállalása példaértékű, hiszen a fenntarthatóság, az etikus működés és a közösségi szerepvállalás ma már egyre inkább a társadalmi elvárások részévé válik.
A szervezők szerint a kampány nemcsak pénzbeli támogatást jelent, hanem szemléletformáló ereje is hatalmas. Célja, hogy az emberek felismerjék: az állatvédelem nem kizárólag az állatmentők feladata, hanem mindenkié, aki hisz az együttérzés és felelősségvállalás erejében.
- Október 16. és 22. között tehát minden vásárlás lehetőség egy jó cselekedetre. A részt vevő üzletekben és webshopokban történő vásárlások nem kerülnek többe, mégis mérhető és valódi segítséget nyújtanak a hazai állatvédő szervezeteknek. A vásárló nemcsak terméket visz haza, hanem egy darabot is abból az összefogásból, amely évről évre több ezer állat életét teszi jobbá.
- Az Állatbarát Napok – Vásárolj az állatokért! kampány bizonyítja, hogy a jótékonyság nem feltétlenül különleges alkalmakhoz kötődik. Elég egy tudatos döntés a kasszánál – és máris egy nagyobb közösség részévé válunk, amely nap mint nap az állatokért dolgozik.