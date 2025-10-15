Újra elindul Magyarország legnagyobb állatvédelmi akciója

A 2025. október 16–22. között zajló országos akcióban minden egyes vásárlás számít. A kezdeményezéshez csatlakozó üzletek és webshopok vállalták, hogy az adott időszakban értékesített termékeik és szolgáltatásaik bevételének egy részét felajánlják állatvédelmi célokra. A vásárlók így egyszerű, mindennapi döntéseikkel is tehetnek azért, hogy kevesebb állat szenvedjen, több menhely működhessen biztonságosan, és még több bajba jutott állat kapjon esélyt egy jobb életre, hogy továbbra is közös ügyünk legyen az állatvédelem.

Egy hét, amikor minden vásárlás az állatvédelem ügyét szolgálja

Fotó: choja / Forrás: iStock

Állatvédelem otthonról is – vásárlással segíthet a bajba jutott állatokon

A kampány mérete és társadalmi jelentősége idén minden korábbinál nagyobb: 189 üzlet és webshop, valamint 35 civil állatvédő szervezet fogott össze, hogy közösen segítsenek. A kezdeményezés révén több ezer mentett állat kaphat támogatást — legyen szó élelmezésről, orvosi ellátásról, vagy menhelyek működésének fenntartásáról.

A program sikere nemcsak az összegyűjtött támogatásban mérhető, hanem abban is, hogy ráirányítja a figyelmet a tudatos vásárlás erejére és a társadalmi felelősségvállalás fontosságára. Egyre több fogyasztó érzi át, hogy döntéseinek súlya van – egy apró gesztus, egy hétköznapi vásárlás is hozzájárulhat egy országos összefogáshoz, amely valódi változást hoz az állatvédelemben.

A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány gondosan felügyeli, hogy a kampány során befolyt adományok a lehető leghatékonyabban kerüljenek felhasználásra. Az összegyűlt támogatás legalább 90 százalékát a programban részt vevő civil állatvédő szervezetek kapják meg, a fennmaradó részt pedig országos állatvédelmi programok – például ivartalanítási akciók, menhelyfejlesztések és szemléletformáló edukációs programok – támogatására fordítják. Az alapítvány minden forint felhasználását átlátható, ellenőrizhető módon kezeli, ezzel is biztosítva, hogy a vásárlók bizalma a lehető legjobban megtérüljön.