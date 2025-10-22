Bakonyi kalandot ajánlunk az őszi szünetre állatszeretőknek

A Hegyek Kapuja Ifjúsági Egyesület olyan napközis tábort szervez az őszi szünetben a Bakonyban, amelyen az állatvédelem és a kézművesség kap főszerepet. Október 23-án és 24-én tartják meg a programokat, amelyen 6 és 25 év közöttiek vesznek részt.

Az állatvédelem alapelveit a felnőttektől leshetik el a fiatalok, a gyerekek, akár a természetben, túrázás közben szó eshet erről.

Forrás: Pexels-illusztráció

Állatvédelem játékosan

A változatos programok révén szórakozhatnak a fiatalok, a gyerekek. Alkalmuk nyílik

az olaszfalui Zöldág Lovasudvarban a lovaglásra,

a bőrművesség, a nemezelés, a csuhézás megismerésére

és bejárhatják az Eperjes-hegyen a tanösvényt, a sziklás részeket.

Ellátogathatnak a Pumi Állatvédelmi Kompetenciaközpontba

és a veszprémi állatkertbe.

