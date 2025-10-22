Állatvédelem
2 órája
Bakonyi kalandot ajánlunk az őszi szünetre állatszeretőknek
Az állatszeretetet a felnőttektől leshetik el a fiatalok, a gyerekek, akár a természetben, túrázás közben szó eshet erről. Erre, az állatvédelem iránti elköteleződésre teremt alkalmat sokféleképp bakonyi egyesület az őszi szünetben.
A Hegyek Kapuja Ifjúsági Egyesület olyan napközis tábort szervez az őszi szünetben a Bakonyban, amelyen az állatvédelem és a kézművesség kap főszerepet. Október 23-án és 24-én tartják meg a programokat, amelyen 6 és 25 év közöttiek vesznek részt.
Állatvédelem játékosan
- A változatos programok révén szórakozhatnak a fiatalok, a gyerekek. Alkalmuk nyílik
- az olaszfalui Zöldág Lovasudvarban a lovaglásra,
- a bőrművesség, a nemezelés, a csuhézás megismerésére
- és bejárhatják az Eperjes-hegyen a tanösvényt, a sziklás részeket.
- Ellátogathatnak a Pumi Állatvédelmi Kompetenciaközpontba
- és a veszprémi állatkertbe.
