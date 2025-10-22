október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Állatvédelem

2 órája

Bakonyi kalandot ajánlunk az őszi szünetre állatszeretőknek

Címkék#gyerek#olaszfalui#Játékosan#Zöldág Lovasudvarban#bakonyi#szünet#tábor#állatvédelem#kaland#program

Az állatszeretetet a felnőttektől leshetik el a fiatalok, a gyerekek, akár a természetben, túrázás közben szó eshet erről. Erre, az állatvédelem iránti elköteleződésre teremt alkalmat sokféleképp bakonyi egyesület az őszi szünetben.

Rimányi Zita

A Hegyek Kapuja Ifjúsági Egyesület olyan napközis tábort szervez az őszi szünetben a Bakonyban, amelyen az állatvédelem és a kézművesség kap főszerepet. Október 23-án és 24-én tartják meg a programokat, amelyen 6 és 25 év közöttiek vesznek részt.

Az állatvédelem alapelveit a felnőttektől leshetik el a fiatalok, a gyerekek, akár a természetben, túrázás közben szó eshet erről.
Az állatvédelem alapelveit a felnőttektől leshetik el a fiatalok, a gyerekek, akár a természetben, túrázás közben szó eshet erről.
Forrás: Pexels-illusztráció

Állatvédelem játékosan

  • A változatos programok révén szórakozhatnak a fiatalok, a gyerekek. Alkalmuk nyílik
  • az olaszfalui Zöldág Lovasudvarban a lovaglásra,
  • a bőrművesség, a nemezelés, a csuhézás megismerésére
  • és bejárhatják az Eperjes-hegyen a tanösvényt, a sziklás részeket.
  • Ellátogathatnak a Pumi Állatvédelmi Kompetenciaközpontba
  • és a veszprémi állatkertbe.

Nyitóképünk Pexels-illusztráció.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu