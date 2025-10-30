Állatsereglet a különleges bakonyi völgyben – Egy nap borzzal, sünnel, patkánnyal, siklóval (képgaléria, videó)

A kis nyugodt sváb faluban, a zölddel borított hegyek közötti bakonyi völgyben egy majd három kilométeres utcán hosszú kertekben végződő porták bújnak meg. Pont úgy, mint Lókút gazdag hagyománya, amely az üveghutákhoz is kapcsolódik. Itt, Lókúton rendeztek egy állati jó napot. Bizonyítva, hogy az állatvédelem gyerekeknek szóló üzenete lehet játékos és igazán élvezetes.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő a jövő generációját tanítja: állatvédelem gyerekeknek Lókúton.

Forrás: képviselői iroda, Kovács Bálint

A különleges gyereknap programok révén hozta közelebb egymáshoz a kicsiket és a különféle állatfajokat. Azokat az állatokat is bemutatták, amelyeket sokan kedvelnek és a mumusnak tartottakat is. A nap során rovarokkal, siklóval, patkánnyal, sünnel, madarakkal, rókával, borzzal és kutyával is találkozhattak a résztvevők, emellett előadások, közös főzés és játékos állatkereső színesítette az eseményt. Azért, hogy az állatkínzás és az állatjólét közötti különbség mindig egyértelmű és magától értetődő legyen. Mert nem csak az állatvédelmi törvény számít, hanem az állatszeretet természetessége, hétköznapi gyakorlata is.

Állatvédelem gyerekeknek

Ovádi Péter állatvédelem terén végzett munkájáról, kezdeményezéseiről már többször írtunk. Az országgyűlési képviselő az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos is. Úgy véli, hogy az állatvédelmi gyereknap üzenete egyértelmű: a ma gyermeke a jövő felelős állattartója. Meggyőződése, hogy az élményekkel teli programok segítették a gyerekeket abban, hogy megértsék az állatok iránti empátia és gondoskodás jelentőségét, ez a célja az Állatvédelmi Témahétnek is, amelyre idén több mint 360 ezer gyermeket regisztráltak.

Minden játék, élményprogram és közös tanulás egy állatbarátabb jövő felé mutat. A mai nap szemléletformáló élményei hosszú távon alakítják egy szeretetteljesebb, felelősebb társadalom alapjait

– fogalmazott Ovádi Péter a lókúti programok kapcsán, amelyeken részt vett.

Látva, hogy itt is aktívan és lelkesedéssel zajlik az felelős állattartásra való nevelés, megköszönte a szervezőknek, hogy élménydús napot állítottak össze az állatszeretet jegyében és az állatsimogatásra lehetőséget adva, így hozzájárultak ahhoz, hogy a legfiatalabb generáció megtanulja: az állatvédelem közös ügyünk.