október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tanulás és élmény

1 órája

Állatjólét és digitalizáció kéz a kézben – Témahét 2025 a Code Élményközpontban (galéria + videó)

Címkék#állatvédelmi témahét#CODE Digitális Élményközpont#Ovádi Péter#Veszprém

A Code Digitális Élményközpont Veszprém különleges programmal csatlakozott az Állatvédelmi Témahéthez, amelyen Ovádi Péter, az állatvédelemért felelős kormánybiztos is részt vett. Az esemény célja az volt, hogy a gyerekek játékos, modern környezetben ismerkedhessenek meg az állatvédelem fontosságával.

Titzl Vivien

A Code Digitális Élményközpont Veszprémben idén is csatlakozott az Állatvédelmi Témahét 2025 programsorozathoz, amelynek célja az állatvédelem fontosságának és az állatjólét szemléletének bemutatása volt a legfiatalabb korosztály számára. Az eseményen Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos is részt vett, aki kiemelte: az állatvédelem alapjait már egészen kisgyermekkorban érdemes megalapozni, hiszen a felelős gondolkodás innen indul.

Veszprémben is hódít az Állatvédelmi Témahét 2025: digitális élmény az állatjólét jegyében
Veszprémben is hódít az Állatvédelmi Témahét 2025: digitális élmények az állatjólét jegyében
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Állatvédelmi Témahét 2025 a Code Digitális Élményközpontban

A programon a Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda kisgyermekei vettek részt nagy lelkesedéssel. A Code Digitális Élményközpontban a szervezők színes, interaktív feladatokkal készültek: a gyerekek állatos színezőket kaptak, majd a kész rajzaikat beszkennelhették, és azok animált formában megjelentek a falon. A kicsik örömmel figyelték, ahogy az általuk színezett figurák életre keltek a digitális térben – ez az élmény maradandó hatást gyakorolt rájuk.

A digitális állomások között volt egy matricakészítő rész is, ahol minden gyermek elkészíthette a saját kis matricáját, majd elhelyezhette azt a kijelölt felületen. A szervezők segítettek a gyerekeknek kiválasztani, hová kerüljön a kis jelük, és hogyan tudják felragasztani azt.

@veol.hu Állatvédelmi témahét a CODE-ban #veol #Veszprém #codeveszprém #állatvédelem #fyp ♬ eredeti hang – VEOL - VEOL

A program játékos és tanulságos hangulatban telt: a gyerekek kérdeztek, válaszoltak, nevetgéltek, és közben természetes módon tanultak az állatokról, az állatjólétről és az állatvédelem fontosságáról. A Code Veszprém modern, digitális eszközei különleges formában segítették a tanulást, így a foglalkozás egyszerre volt korszerű, élményszerű és gyerekközeli.

A nap végén mindenki megcsodálhatta a közösen elkészített, színes falat, amelyen a gyerekek animált rajzai és matricái jelentek meg. 

Magyar állatvédelem a jövő generációért – óvodások a CODE Digitális Élményközpontban

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

Az Állatvédelmi Témahét 2025 Veszprémben így nemcsak egy szórakoztató program volt, hanem egyben a magyar állatvédelem és az állatjólét fontosságát is közelebb hozta a gyerekekhez. A Code Veszprém interaktív foglalkozása megmutatta, hogy a modern technológia és a természet szeretete kiválóan megfér egymás mellett – különösen akkor, ha a jövő generációját tanítja az Ovádi Péter által képviselt állatvédelem alapértékeire.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu