Állatjólét és digitalizáció kéz a kézben – Témahét 2025 a Code Élményközpontban (galéria + videó)

A Code Digitális Élményközpont Veszprémben idén is csatlakozott az Állatvédelmi Témahét 2025 programsorozathoz, amelynek célja az állatvédelem fontosságának és az állatjólét szemléletének bemutatása volt a legfiatalabb korosztály számára. Az eseményen Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos is részt vett, aki kiemelte: az állatvédelem alapjait már egészen kisgyermekkorban érdemes megalapozni, hiszen a felelős gondolkodás innen indul.

Veszprémben is hódít az Állatvédelmi Témahét 2025: digitális élmények az állatjólét jegyében

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A programon a Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda kisgyermekei vettek részt nagy lelkesedéssel. A Code Digitális Élményközpontban a szervezők színes, interaktív feladatokkal készültek: a gyerekek állatos színezőket kaptak, majd a kész rajzaikat beszkennelhették, és azok animált formában megjelentek a falon. A kicsik örömmel figyelték, ahogy az általuk színezett figurák életre keltek a digitális térben – ez az élmény maradandó hatást gyakorolt rájuk.

A digitális állomások között volt egy matricakészítő rész is, ahol minden gyermek elkészíthette a saját kis matricáját, majd elhelyezhette azt a kijelölt felületen. A szervezők segítettek a gyerekeknek kiválasztani, hová kerüljön a kis jelük, és hogyan tudják felragasztani azt.