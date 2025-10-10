1 órája
Állatjólét és digitalizáció kéz a kézben – Témahét 2025 a Code Élményközpontban (galéria + videó)
A Code Digitális Élményközpont Veszprém különleges programmal csatlakozott az Állatvédelmi Témahéthez, amelyen Ovádi Péter, az állatvédelemért felelős kormánybiztos is részt vett. Az esemény célja az volt, hogy a gyerekek játékos, modern környezetben ismerkedhessenek meg az állatvédelem fontosságával.
A Code Digitális Élményközpont Veszprémben idén is csatlakozott az Állatvédelmi Témahét 2025 programsorozathoz, amelynek célja az állatvédelem fontosságának és az állatjólét szemléletének bemutatása volt a legfiatalabb korosztály számára. Az eseményen Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos is részt vett, aki kiemelte: az állatvédelem alapjait már egészen kisgyermekkorban érdemes megalapozni, hiszen a felelős gondolkodás innen indul.
Állatvédelmi Témahét 2025 a Code Digitális Élményközpontban
A programon a Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda kisgyermekei vettek részt nagy lelkesedéssel. A Code Digitális Élményközpontban a szervezők színes, interaktív feladatokkal készültek: a gyerekek állatos színezőket kaptak, majd a kész rajzaikat beszkennelhették, és azok animált formában megjelentek a falon. A kicsik örömmel figyelték, ahogy az általuk színezett figurák életre keltek a digitális térben – ez az élmény maradandó hatást gyakorolt rájuk.
A digitális állomások között volt egy matricakészítő rész is, ahol minden gyermek elkészíthette a saját kis matricáját, majd elhelyezhette azt a kijelölt felületen. A szervezők segítettek a gyerekeknek kiválasztani, hová kerüljön a kis jelük, és hogyan tudják felragasztani azt.
A program játékos és tanulságos hangulatban telt: a gyerekek kérdeztek, válaszoltak, nevetgéltek, és közben természetes módon tanultak az állatokról, az állatjólétről és az állatvédelem fontosságáról. A Code Veszprém modern, digitális eszközei különleges formában segítették a tanulást, így a foglalkozás egyszerre volt korszerű, élményszerű és gyerekközeli.
A nap végén mindenki megcsodálhatta a közösen elkészített, színes falat, amelyen a gyerekek animált rajzai és matricái jelentek meg.
Magyar állatvédelem a jövő generációért – óvodások a CODE Digitális ÉlményközpontbanFotók: Fülöp Ildikó/Napló
Az Állatvédelmi Témahét 2025 Veszprémben így nemcsak egy szórakoztató program volt, hanem egyben a magyar állatvédelem és az állatjólét fontosságát is közelebb hozta a gyerekekhez. A Code Veszprém interaktív foglalkozása megmutatta, hogy a modern technológia és a természet szeretete kiválóan megfér egymás mellett – különösen akkor, ha a jövő generációját tanítja az Ovádi Péter által képviselt állatvédelem alapértékeire.
