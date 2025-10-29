24 perce
Alsóörs tovább fejlődik a Magyar Falu Programnak is köszönhetően
Alsóörs a Magyar Falu Program keretében 2024-ben jelentős pályázati forrást nyert 43,2 millió Ft értékben, amelyből elkészült a Hegyalja utca közel fél kilométeres szakasza (495 méter), szilárd burkolatot kapva és a csapadékvíz-elvezetést is megoldva.
Az átadóünnepségen Hebling Zsolt polgármester örömmel számolt be közlekedési szempontból kiemelkedő fontosságú fejlesztés megvalósulásáról, amely a község keleti részén található ingatlanok, lakások, üdülők és pincék megközelítését szolgálja. A polgármester megköszönte Magyarország Kormánya és külön Kontrát Károly országgyűlési képviselő támogatását.
Kontrát Károly elmondta, a vidéki települések továbbra is számíthatnak a kormány segítségére. Gratulált a beruházáshoz, amely hozzájárult az alsóörsiek biztonságos közlekedéséhez és a községrész komfortszintjének emeléséhez.
