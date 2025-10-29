Alsóörs tovább fejlődik a Magyar Falu Programnak is köszönhetően

Az átadóünnepségen Hebling Zsolt polgármester örömmel számolt be közlekedési szempontból kiemelkedő fontosságú fejlesztés megvalósulásáról, amely a község keleti részén található ingatlanok, lakások, üdülők és pincék megközelítését szolgálja. A polgármester megköszönte Magyarország Kormánya és külön Kontrát Károly országgyűlési képviselő támogatását.

Alsóörsön elkészült a Hegyalja utca közel fél kilométeres szakasza

Fotó: Preczekján Ivett

Kontrát Károly elmondta, a vidéki települések továbbra is számíthatnak a kormány segítségére. Gratulált a beruházáshoz, amely hozzájárult az alsóörsiek biztonságos közlekedéséhez és a községrész komfortszintjének emeléséhez.