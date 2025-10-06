Képek és emlékek az 1986-os Anna-bálról

Az első bált követően a minden év Anna-naphoz legközelebbi szombatján megtartott Anna-bál az ország legelőkelőbb báljai közé tartozott, ahol a haza legjelesebb művészei, politikusai nyaranként találkoztak. Sokszor és szívesen látott vendég volt Jókai Mór, Blaha Lujza és Vörösmarty Mihály Balatonfüred legendás rendezvényén.

Az Anna-bál fő attrakciója a szépségkirálynő-választás

Fotó: Fortepan

Az Anna-bál mindig kiemelt társasági esemény volt

Az első világháború után megváltozott a fürdőélet jellege, így az Anna-bálok is veszítettek eredeti jelentőségükből, és a két világháború között is csak csendesen élt a hagyomány. A II. világháború után hivatalosan 1954. július 31-én rendezték meg újból az Anna-bált a Balaton étteremben, majd 1957-től a felújított egykori Kúrszalon, a későbbi SZOT-szanatórium (ma Anna Grand Hotel) színházterme adott otthont a bálnak. Az ebben az időben felelevenített hagyomány szerint, azóta is Eris aranyalmájával jutalmazzák a bál királynőjét, a két udvarhölgy pedig herendi vázát kap ajándékba. Huszka Jenőt, a neves zeneszerzőt is megihlette az Anna-bálok varázsa. Életének utolsó szerzeménye az Anna-báli keringő, melyet 1962-ben játszottak először a nyitótáncként hagyományos díszpalotás mellett.

1986. július 26-án a elsőbálosként részt vett a bálon Nacsa Andrea is. A szépségkirálynő-választáson Halmi Krisztina modell mögött a második helyezést érte el. A korabeli cikkben a pápai hölgy elmondta, családjukban már régi hagyomány, hogy a lányokat elviszik a megfelelő kor elérése után első bálba. Nem volt ez másképp az ő esetében sem.

Nacsa Andrea közel 40 éve mesélt báli élményeiről

Forrás: Pápai vagyok/Facebook

Andrea újságírói kérdésre elmesélte, az Anna-bálra való készüléskor a legfontosabb a megfelelő ruha kiválasztása, a táncok – például a keringő – elsajátítása és az ünnepélyes viselkedés. A bál palotással kezdődik, majd az elsőbálozó lányok felvonulnak, akik egy piros kerámiaszívet kapnak számokkal ellátva. Ezután tánc, beszélgetés és ismerkedés következik, bár előfordulhat, hogy valakit nem kérnek fel, ezért sokan szülővel vagy rokonnal érkeznek. A hivatalos szépségverseny mellett a közönség is szavazhat, szavazataik a zsűri döntésében második helyezettként számítanak. A protekció lehetősége a zsűri esetében fennállhat, de a közönség voksai tisztábbak. A díjak között herendi porcelánok és fotómodell-ajánlat is szerepelt, de a versenyző Molnár Csilla szépségkirálynő tragédiája után csupán a vázát fogadta el. Tanácsként azt üzente a leendő elsőbálos lányoknak, hogy mosolyogjanak, és maradjanak természetesek.

A 2025-ös eseményen az Anna-bál szépének a 18 éves budapesti Szabó Laurát választották.