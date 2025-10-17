Egy estére Arács a sörök és a közösség fővárosa

Október 18-án, szombaton délután 17 órától ismét megnyitja kapuit az Arács Habzás az Arácsi Népházban. Az eseményen a látogatók a Helka sörkülönlegességeiből válogathatnak, mint a bajor lager, ale, meggysör és IPA, miközben a közös asztalon harapnivalók is várják őket – írja az Arácsért Alapítvány.

Az Arács Habzás programján a látogatók különleges Helka söröket kóstolhatnak, és megoszthatják az élményt másokkal is.

Forrás: Arácsért Alapítvány

Mit kínál az Arács Habzás látogatóinak 2025-ben?

Az Arács Habzás valódi ízutazásra hívja a látogatókat: a Helka sörkülönlegességei között mindenki megtalálhatja a kedvencét, legyen az lágy bajor lager, karakteres ale, frissítő meggysör vagy testes IPA.

A program nemcsak a sörökről szól, hanem a közösségi élményről is: baráti beszélgetések, az ízek megosztása és az esemény hangulata teszi az estét igazán emlékezetessé. A rendezvény minden pillanata arra ösztönöz, hogy az érdeklődők kóstoljanak, beszélgessenek és élvezzék a sörök sokszínűségét.

Kapcsolódó helyi sörprogramok

Az Arács Habzás eseménye szervesen illeszkedik a Veszprém megyei sörkultúra pezsgő eseményeihez. Október elején Balatonfüreden és Balatonalmádiban is izgalmas sörfesztiválra került sor: a Vinifera Hotel rendezte meg az „Oktoberfest Vinifera módra” című programot. Almádiban pedig az Oktobeer Fesztiválon élvezhették a kézműves sörök sokszínűségét. A két rendezvényen a német borok, bajor sörök és hagyományos ételek mellett tematikus programokkal várták a látogatókat.