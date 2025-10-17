50 perce
Egy estére Arács a sörök és a közösség fővárosa
Október közepén ismét izgalmas programmal készülnek Arácson a helyiek. A rendezvényen a látogatók különleges kézműves söröket kóstolhatnak, köztük a Helka különlegességeit. Az Arács Habzás eseményre minden érdeklődőt szeretettel várnak, a hangulat garantált.
Október 18-án, szombaton délután 17 órától ismét megnyitja kapuit az Arács Habzás az Arácsi Népházban. Az eseményen a látogatók a Helka sörkülönlegességeiből válogathatnak, mint a bajor lager, ale, meggysör és IPA, miközben a közös asztalon harapnivalók is várják őket – írja az Arácsért Alapítvány.
Mit kínál az Arács Habzás látogatóinak 2025-ben?
Az Arács Habzás valódi ízutazásra hívja a látogatókat: a Helka sörkülönlegességei között mindenki megtalálhatja a kedvencét, legyen az lágy bajor lager, karakteres ale, frissítő meggysör vagy testes IPA.
A program nemcsak a sörökről szól, hanem a közösségi élményről is: baráti beszélgetések, az ízek megosztása és az esemény hangulata teszi az estét igazán emlékezetessé. A rendezvény minden pillanata arra ösztönöz, hogy az érdeklődők kóstoljanak, beszélgessenek és élvezzék a sörök sokszínűségét.
Kapcsolódó helyi sörprogramok
Az Arács Habzás eseménye szervesen illeszkedik a Veszprém megyei sörkultúra pezsgő eseményeihez. Október elején Balatonfüreden és Balatonalmádiban is izgalmas sörfesztiválra került sor: a Vinifera Hotel rendezte meg az „Oktoberfest Vinifera módra” című programot. Almádiban pedig az Oktobeer Fesztiválon élvezhették a kézműves sörök sokszínűségét. A két rendezvényen a német borok, bajor sörök és hagyományos ételek mellett tematikus programokkal várták a látogatókat.
Bajor ízek és hangulat költözött a Balaton partjára (galéria + videó)
Hasonlóan a térség sörkultúrájához, a pannonhalmi sörversenyen a minőségi sörök bemutatása és az ízek megismerése állt a középpontban, ahol Veszprém vármegyei házi sörfőzők közül volt is aki több kategóriában is elismerést kapott.
Veszprém vármegye házi sörfőzői Pannonhalmán mérik össze tudásukatVeszprém megye házi főzői is bemutatják söreiket.
Egy Veszprém vármegyei házi sörfőző több kategóriában is elismerést kapottSzeptember végén a házi sörök kedvelői találkoztak Pannonhalmán.
Ezek az események mind hozzájárultak a térség sörfesztiváljainak gazdagításához, és előrevetítik az Arács Habzás hasonlóan izgalmas programját.