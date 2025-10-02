október 2., csütörtök

Megemlékezés

55 perce

Az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegnek Balatonfüreden

Balatonfüred Város Önkormányzata tisztelettel vár mindenkit az 1848-49-es szabadságharc hőseinek emlékére szervezett rendezvényre. A megemlékezésen ünnepi beszédet hallhatunk, diákok lépnek fel, és koszorúzásra is sor kerül.

Balogh Rebeka

Balatonfüred Város Önkormányzata 2025. október 6-án, hétfőn, 12:00 órakor emlékezik meg az 1848-49-es szabadságharc aradi vértanúiról az Aradi Vértanúk Parkjában. Az esőhelyszín a Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola tornaterme – írja a Balatonfüred Önkormányzata.

Október 6-án a város lakói az Aradi Vértanúk Parkjában tisztelegtek az 1848-49-es szabadságharc hősei előtt. Az ünnepi eseményen diákok és hagyományőrzők is közreműködtek, így az Aradi vértanúk emléke a közösség számára is élővé vált.
Forrás: Balatonfüred Város Önkormányzata

Az aradi vértanúk tisztelete Balatonfüreden

Az ünnepi beszédet Papp Krisztina, a Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola igazgatója mondja. Közreműködnek a Radnóti Miklós Általános Iskola diákjai, valamint a Reformkori Hagyományőrzők Társasága. Az esemény zárásaként koszorúzásra kerül sor az emlékműnél.

Balatonfüreden a Reformkori Hagyományőrzők Társasága korábban tartott bemutatót, amely során a résztvevők korhű ruhákban idézték fel a múltat. A helyi diákok is aktívan közreműködtek, így az esemény egyszerre volt oktató és látványos. Az akkori beszámolónkból kiderült, hogy a program élő történelmi élményt nyújtott a közönségnek és jól kapcsolódik a mostani, az aradi vértanúk tiszteletére rendezett eseményhez.

A városban korábban is rendeztek történelmi megemlékezéseket: előző cikkünkben számoltunk be arról, hogy a Tagore sétányon található Quasimodo mellszobránál koszorúzással tisztelegtek a résztvevők. Ezek a korábbi programok is azt mutatják, hogy Balatonfüred hagyományosan nagy figyelmet fordít történelmi és kulturális emlékhelyeire, így a mostani Aradi vértanúk tiszteletére rendezett megemlékezés is a város történelmi programjainak sorába illeszkedik.

 

