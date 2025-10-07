október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nemzeti gyásznap

2 órája

Az aradi vértanúkra emlékeztek Pápán

Címkék#Pápa Város Önkormányzat#október 6.#ünnepség

Pápa Város Önkormányzata koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott az 1849-ben Aradon kivégzett tizenhárom honvédtiszt emlékére.

Haraszti Gábor

A Március 15. téren megrendezett ünnepségen Vonnák Andrea önkormányzati képviselő emlékbeszédében az aradi vértanúk mellett álló asszonyok rendíthetetlen erejét, hitét, kitartását is méltatta. Úgy fogalmazott, ez a nap a gyászé, a fájdalomé, de a soha el nem múló reményé, a szabadság eltiporhatatlan vágyának és a nemzeti identitásunkat erősítő tiszteleté is.

Az aradi vértanúk tiszteletére rendezett megemlékezésen a Szent István Római Katolikus Általános Iskola tanulóinak műsorát tekinthették meg az egybegyűltek
Fotó: Haraszti Gábor

Az aradi vértanúk mellett a hős özvegyekről sem feledkezhetünk meg

– Gyakran úgy gondolunk a szabadságharcra, mint a férfiak történelmi teljesítményére, a katonákra, a politikusokra, a hadvezérekre. Tettei kétségkívül hatalmasak és meghatározóak – mutatott rá a képviselő, majd azokról a nőkről, asszonyokról beszélt, akiknek a neveik legtöbbünk nem is ismerik.

– Mi, nők, talán jobban érezzük ennek a napnak a csendjét, a hiányt, a gyászt. Hiszen mi hordozzuk tovább a család történetét, mi gyújtunk gyertyát, mi tanítjuk meg gyermekeinknek, ki volt Damjanich János, Kiss Ernő vagy Leiningen-Westerburg Károly. Október 6-a ezért nem pusztán történelmi évforduló, hanem személyes emlékezés is. Gondoljunk az özvegyekre, akiknek nem csak a mérhetetlen gyászt kellett elviselniük, hanem gyakran a nyomort és a császári hatóságok aljas vegzálását is.

A szónok Vécsey Károly, Batthyány Lajos és Damjanich János özvegyének tragikus sorsát is példaként említette:

– A gyászruhában élő dacos özvegyek a magyar szabadság iránti vágy el nem némuló hangjai voltak az elnyomás idején. Az ő történetük a kitartásról, az önfeláldozásról és az örök reményről szól. A nők a történelem során nem csupán a hátteret adták, hanem aktív alakítói voltak sorsoknak. Erősek és bátrak voltak, még akkor is, ha a nevük nem került bele a tankönyvekbe. A mai napon emlékezzünk tehát nemcsak a hős katonákra és hadvezérekre, hanem azokra az asszonyokra is, akik a szeretet, a kitartás és a szabadság iránti rendíthetetlen vágy erejével segítették a forradalmat. Mert a szabadság nem csak a csatamezőn vívott harcokban születik meg, hanem a mindennapok hősiességében, a kitartó munkában és a gyengéd, de erős szívű anyák és feleségek odaadásában is – húzta alá Vonnák Andrea, hozzátéve, hogy a mai nap a gyászé, de az emlékezés mellett a tiszteleté is. Tisztelet a múlt hősei iránt, akik életüket adták a hazáért, és tisztelet a jövő nemzedékei iránt, akiket a nők szabadságvágya nevelt.

Az ünnepség koszorúzással zárult
Fotó: Haraszti Gábor

A beszédet követően "Kik értünk haltak" címmel a Szent István Római Katolikus Általános Iskola 7. osztályos tanulóinak műsora következett, a megemlékezés koszorúzással ért véget.

 

