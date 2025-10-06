Az aradi vértanúk utolsó éjszakája – megrázó részletek a kivégzések napjáról, amibe beleőrült a hóhér is

E napon nem csak a halálra, hanem az életre is emlékezünk – arra a szellemi erőre, amely a tizenhárom férfit a kivégzőosztag elé vezette. Nem mindannyian voltak született magyarok: volt köztük szerb, német és osztrák is. Egyvalami mégis összekötötte őket – a hűség egy eszméhez, amit hazának hívtak. Damjanich szerb származású volt, de magyarként halt meg; Leiningen gróf németként, de magyar szívet viselt. Az aradi vértanúk között ott volt a főnemes és a parasztfiú, a katonatiszt és a tanár – az ország minden rétege képviselve volt a bitófák alatt.

Az aradi vértanúk története nem csupán történelemóra, hanem erkölcsi tanítás is minden nemzedéknek

Fotó: Wikipédia/Thorma János: Aradi Vértanúk

Legendássá váltak az utolsó szavak, amiket a halál árnyékában mondtak az aradi vértanúk

A kivégzések reggelén a cellákban feszült csend uralkodott. A katonák imádkoztak, írtak, vagy csak a falat nézték. Damjanich János, akinek lába eltört, még a tolókocsiból is biztatta társait:

Haljunk meg bátran, mint katonák

Leiningen azt mondta:

Egy nemzetért halunk meg, és ez a legnagyobb dicsőség

Aulich Lajos csendesen csak ennyit jegyzett meg:

Szép élet volt

A kivégzések előtti percekben minden szónak súlya volt. Amikor Kiss Ernőt a kivégzőosztag elé vezették, a parancsot elhibázták – az első sortűz nem találta el. Ő maga szólt rájuk:

Uraim, ide célozzanak!

Ezek a mondatok nemcsak a kor emlékeit őrzik – a méltóság szavait is.

A hóhér, aki nem bírta elviselni a tettét

A kivégzések napján Franz Bott, az osztrák hóhér hideg profizmussal kezdte a munkát. Egy délelőtt alatt tizenkét férfit küldött a halálba. A kortársak szerint az aradi vesztőhelyen síri csend volt – csak a fák recsegése és a kötelek surrogása hallatszott. A hóhér nem szólt, nem nézett senkire, csak dolgozott. De a nap végére összeroppant. Egyes források szerint hetekig nem evett, nem aludt, majd öngyilkosságot követett el. Sorsa sötét tükre annak, amit aznap el akartak nyomni: a lelkiismeret nem ismer parancsot.

Franz Bott, a hóhér

Forrás: patibulum.blog.hu

A kortársak azt mondták róla: „Több hőst gyilkolt meg egy nap alatt, mint amennyit a császári hadsereg egész évben."

Amikor Vécseyt a bitóhoz kísérték, nem engedték, hogy lehajtott fejjel menjen kivégzett társai előtt. Felemelte a tekintetét, és Damjanich kezét megcsókolta.

A hóhér annyira megzavarodott, hogy a kötél rossz helyre csúszott, és több vértanúnál a fojtás tovább tartott, mint kellett volna.

Amikor a tizenharmadik test is mozdulatlanná vált, Haynau csak ennyit mondott: „Így múlik el a lázadás.”

Az osztrák katonák megtiltották, hogy bárki virágot helyezzen el, és a testeket jelöletlen gödrökbe dobták.

A hagyomány szerint Török Ignác volt az, akit meg kellett fojtani, mert a kötél háromszor is elszakadt, és a hóhérnak kézzel kellett befejeznie a kivégzést.

A kötelek elszakadtak, de a haza emlékezete soha

Ahogy az aradi vértanúk a hazáért, úgy Bódi Mária Magdolna is a hitért áldozta életét – 1945 tavaszán, Veszprémben. A fiatal gyári munkáslány nem karddal, hanem imával védte társait, és halála után a Szent Mihály-főszékesegyház hívei között is tisztelet övezte. 2011-ben boldoggá avatták, sírja Litér temetőjében ma is zarándokhely. Bódi Mária Magdolna példája az aradi vértanúk örökségét viszi tovább: a hűség, a bátorság és a hit időtlen erejét.