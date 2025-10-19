október 19., vasárnap

E.ON

56 perce

Áramszünetek söpörnek végig Veszprém vármegyén

Címkék#adatok#házszám#áramszünet

Október 20. és 26. között több Veszprém vármegyei településen is tartanak előre tervezett üzemszünetet.

Veol.hu

Az eon.hu oldalán közzétett adatokból kiderül, hogy az ön településén mikor és hol számíthat áramszünetre. 

Áramszünet: fontos információk az E.ON-tól  Forrás: Pexels-illusztráció
Áramszünet: fontos információk az E.ON-tól  Forrás: Pexels-illusztráció

Ezeken a településeken lesz áramszünet Veszprém vármegyében

Az alábbi galériában az utcák neve után láthatja, hogy melyik házszámtól érvényes a leállás, ahol ez hiányzik, ott az egész utcában szünetel a szolgáltatás.

Áramszünet Veszprém vármegyében október 20. és 26. között

 


 

