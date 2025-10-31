Átmeneti áramszünet és fűtéskimaradás várható Veszprémben

A karbantartás ideje alatt a fűtés és a melegvíz-szolgáltatás is szünetel, így az érintett lakók néhány órán át nem tudják majd használni ezeket a szolgáltatásokat. Az áramszünet Veszprémben a Cserhát-lakótelep környékét érinti, ezért a szolgáltató kéri az érintetteket, hogy készüljenek fel előre a kimaradásra, és amennyiben lehetséges, időzítsék a meleg vizet igénylő háztartási tevékenységeiket a karbantartás előtti vagy utáni időszakra.

Áramszünet Veszprémben: több helyszín is érintett

Illusztráció: pexels.com

Az áramszünet és a szolgáltatáskiesés a Cserhát-lakótelep több pontját érinti, beleértve a Szabadság teret, a Kossuth utcát, a Cserhát lakóházakat és a köznyelvben csak húszemeletesként ismert épületet is. A közlemény hangsúlyozza, hogy a leállás tervezett karbantartás része, és a szakemberek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a munkálatok a lehető legrövidebb ideig tartsanak.

A városüzemeltetési társaság kiemeli: az ilyen időszakos karbantartások elengedhetetlenek a távhőrendszer biztonságos és hatékony működéséhez. Az elöregedett vezetékek és kazánberendezések rendszeres ellenőrzése és karbantartása nemcsak a hibák megelőzését szolgálja, hanem hosszú távon a szolgáltatás megbízhatóságát is javítja. A VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. ezért kéri a lakosság megértését és türelmét, hiszen ezek az időszakos munkálatok a közösség érdekeit szolgálják.