Átmeneti áramszünet és fűtéskimaradás várható Veszprémben
A Veszprém Szolgáltató Város közleményben tájékoztatta a lakosságot, hogy 2025. november 3-án, hétfőn 8 és 12 óra között a Cserhát-lakótelep több épületét érintő áramszünet lesz. A kimaradás oka a távhőkazán tervezett karbantartása, ami a rendszer megbízható és biztonságos működését szolgálja.
A karbantartás ideje alatt a fűtés és a melegvíz-szolgáltatás is szünetel, így az érintett lakók néhány órán át nem tudják majd használni ezeket a szolgáltatásokat. Az áramszünet Veszprémben a Cserhát-lakótelep környékét érinti, ezért a szolgáltató kéri az érintetteket, hogy készüljenek fel előre a kimaradásra, és amennyiben lehetséges, időzítsék a meleg vizet igénylő háztartási tevékenységeiket a karbantartás előtti vagy utáni időszakra.
Az áramszünet és a szolgáltatáskiesés a Cserhát-lakótelep több pontját érinti, beleértve a Szabadság teret, a Kossuth utcát, a Cserhát lakóházakat és a köznyelvben csak húszemeletesként ismert épületet is. A közlemény hangsúlyozza, hogy a leállás tervezett karbantartás része, és a szakemberek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a munkálatok a lehető legrövidebb ideig tartsanak.
A városüzemeltetési társaság kiemeli: az ilyen időszakos karbantartások elengedhetetlenek a távhőrendszer biztonságos és hatékony működéséhez. Az elöregedett vezetékek és kazánberendezések rendszeres ellenőrzése és karbantartása nemcsak a hibák megelőzését szolgálja, hanem hosszú távon a szolgáltatás megbízhatóságát is javítja. A VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. ezért kéri a lakosság megértését és türelmét, hiszen ezek az időszakos munkálatok a közösség érdekeit szolgálják.
A társaság közölte, hogy az áramszünet és a melegvíz-kimaradás csupán átmeneti jellegű, és a szolgáltatásokat várhatóan már a délutáni órákban teljeskörűen helyreállítják. A karbantartás befejeztével a rendszerek automatikusan visszakapcsolnak, így a lakóknak külön teendőjük ezzel kapcsolatban nem lesz.
A VKSZ egyúttal arra is kéri a lakosságot, hogy az áramszünet idején kerüljék a liftek használatát, és kapcsolják ki az érzékeny elektromos berendezéseket, ezzel is megelőzve az esetleges meghibásodásokat, amikor a szolgáltatás újraindul.
A társaság a közlemény végén megköszönte a veszprémiek megértését és türelmét, hozzátéve, hogy a munkálatok célja a hosszú távú, biztonságos és kiszámítható szolgáltatás fenntartása a téli időszakra készülve.