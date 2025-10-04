Országos akció indul a balatoni szőlőt veszélyeztető betegség ellen

A szakemberek szerint a helyzet emlékeztet a 19. századi filoxérajárványra, amikor szinte teljesen kipusztult a hazai szőlőállomány. Ma azonban fejlettebb növényvédelmi és megelőző módszerek állnak rendelkezésre, így az aranyszínű sárgaság okozta pusztítás mértéke várhatóan nem lesz akkora.

Az aranyszínű sárgaság miatt a fertőzött tőkék hozama akár 50 százalékkal is csökkenhet

Fotó: gazdabolt.hu

Hogyan lehet védekezni az aranyszínű sárgaság ellen?

A védekezés legfontosabb eleme a fertőzött tőkék azonnali kivágása és megsemmisítése – egyes esetekben elégetése –, valamint a kabócák vegyszeres gyérítése.

– Ez egy bakteriális fertőzés, ami a talajban is át tud telelni. A kabócák kiirtásával lehet ellene védekezni, mivel a rovar egész életében hordozza a kórokozót – hangsúlyozta Bidló Gábor, a BudaGabona Kft. ügyvezető igazgatója a Hír Tv Napindító című műsorában, hozzátéve, hogy uniós támogatások bevonása is lehetséges lehet a kárenyhítésre, hiszen az aranyszínű sárgaság nemcsak Magyarországot, hanem egész Európát érintő probléma.

Korábban megírtuk, a leginkább veszélyeztetett fajták közé tartozik többek között a Chardonnay, a kékfrankos, a Pinot noir, a szürkebarát, a Cabernet sauvignon és a rizling, de szinte minden európai fajta fogékony a betegségre. A Nébih szerint a hatékony védekezéshez elengedhetetlen minden termelő és érintett szereplő közreműködése.

A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma az amerikai alanyfajtákat gyakran tünetmentesen fertőzi. A kórokozó más növényeken is előfordulhat, például erdei iszalagon, égerféléken, bálványfán, fűzön és mogyorón, de gazdasági kárt kizárólag a szőlőben okoz.

A helyzet súlyossága miatt országos akció indul az aranyszínű sárgaság visszaszorítása érdekében. Az akcióterv az Agrárminisztérium, a hatóságok és a szakmai szervezetek együttműködésével valósul meg; célja a fertőzés terjedésének megállítása, a szőlőültetvények védelme és a gazdálkodók támogatása. Az akcióterv részeként országos felderítés indul. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szemlecsoportokat állít fel, amelyek országszerte bejárják a szőlőterületeket. A csoportokban növényorvosok, növényvédelmi és szőlész-borász hallgatók, hegybírók és termelők kapnak helyet, a helyi növényvédelmi felügyelők vezetésével, a Nébih szakmai koordinálásával. A felderítés mindemellett légi úton, drónokkal is zajlik.