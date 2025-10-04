október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Aranyszínű sárgaság

43 perce

Országos akció indul a balatoni szőlőt veszélyeztető betegség ellen

Címkék#betegség#aranyszínű sárgaság#Hír TV#szőlő

Újabb veszély fenyegeti a magyar szőlőültetvényeket: az aranyszínű sárgaság, amelyet az amerikai szőlőkabóca terjeszt, 19 vármegyéből 13-ban már igazoltan jelen van. A kórokozó súlyos károkat okozhat a termésben: a fertőzött tőkék hozama akár 50 százalékkal is csökkenhet, a beteg növények pedig rövid időn belül elpusztulnak.

Veol.hu

A szakemberek szerint a helyzet emlékeztet a 19. századi filoxérajárványra, amikor szinte teljesen kipusztult a hazai szőlőállomány. Ma azonban fejlettebb növényvédelmi és megelőző módszerek állnak rendelkezésre, így az aranyszínű sárgaság okozta pusztítás mértéke várhatóan nem lesz akkora. 

Aranyszínű sárgaság - országos akció indul a betegség megelőzésére
Az aranyszínű sárgaság miatt a fertőzött tőkék hozama akár 50 százalékkal is csökkenhet
Fotó: gazdabolt.hu

Hogyan lehet védekezni az aranyszínű sárgaság ellen?

A védekezés legfontosabb eleme a fertőzött tőkék azonnali kivágása és megsemmisítése – egyes esetekben elégetése –, valamint a kabócák vegyszeres gyérítése. 

– Ez egy bakteriális fertőzés, ami a talajban is át tud telelni. A kabócák kiirtásával lehet ellene védekezni, mivel a rovar egész életében hordozza a kórokozót – hangsúlyozta Bidló Gábor, a BudaGabona Kft. ügyvezető igazgatója a Hír Tv Napindító című műsorában, hozzátéve, hogy uniós támogatások bevonása is lehetséges lehet a kárenyhítésre, hiszen az aranyszínű sárgaság nemcsak Magyarországot, hanem egész Európát érintő probléma.
Korábban megírtuk, a leginkább veszélyeztetett fajták közé tartozik többek között a Chardonnay, a kékfrankos, a Pinot noir, a szürkebarát, a Cabernet sauvignon és a rizling, de szinte minden európai fajta fogékony a betegségre. A Nébih szerint a hatékony védekezéshez elengedhetetlen minden termelő és érintett szereplő közreműködése.

A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma az amerikai alanyfajtákat gyakran tünetmentesen fertőzi. A kórokozó más növényeken is előfordulhat, például erdei iszalagon, égerféléken, bálványfán, fűzön és mogyorón, de gazdasági kárt kizárólag a szőlőben okoz.

A helyzet súlyossága miatt országos akció indul az aranyszínű sárgaság visszaszorítása érdekében. Az akcióterv az Agrárminisztérium, a hatóságok és a szakmai szervezetek együttműködésével valósul meg; célja a fertőzés terjedésének megállítása, a szőlőültetvények védelme és a gazdálkodók támogatása. Az akcióterv részeként országos felderítés indul. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szemlecsoportokat állít fel, amelyek országszerte bejárják a szőlőterületeket. A csoportokban növényorvosok, növényvédelmi és szőlész-borász hallgatók, hegybírók és termelők kapnak helyet, a helyi növényvédelmi felügyelők vezetésével, a Nébih szakmai koordinálásával. A felderítés mindemellett légi úton, drónokkal is zajlik.

A védekezés legfontosabb eleme a fertőzött tőkék azonnali kivágása és megsemmisítése
Fotó: sonline.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu