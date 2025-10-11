2 órája
Olyan eladó telek kevés van, ahol Balaton a kert végében ragyog, de mi megtaláltuk (+ fotók)
Tihany neve hallatán az embernek rögtön a levendulamezők illata, a fényben csillogó Balaton és a csendes, napfényes délutánok jutnak eszébe. Ezen a különleges hangulatú településben található az a 2840 négyzetméteres külterületi telek, amely valódi ritkaságnak számít a Balaton-felvidéken.
A terület nemcsak méretében, hanem elhelyezkedésében is páratlan: innen a tó teljes panorámája tárul a szem elé, olyan látvány, amelyet sem fénykép, sem leírás nem tud igazán visszaadni. Az eladó telek jelenlegi ára: 155 millió forint.
Eladó telek gyönyörű tihanyi környezetben
A telek enyhén lankás területen fekszik, ahonnan minden napszakban más és más arcát mutatja a Balaton. Hajnalban a víz felszínén gomolygó pára fest misztikus képet, naplementekor pedig aranyszínű fényben úszik a táj. A csendet csak a madarak hangja és a távolból hallatszó hajómotor zúgása töri meg – tökéletes helyszín mindazoknak, akik a nyugalmat, a természet közelségét és a balatoni életérzést keresik.
A telek közművei részben rendelkezésre állnak: a villany és a víz a telekhatáron megtalálható, a csatorna és a gáz igény esetén bevezethető. Ez rugalmasságot biztosít a jövőbeni tulajdonosnak, hiszen saját elképzelései szerint alakíthatja ki az infrastruktúrát és az építendő ingatlant. Legyen szó modern nyaralóról, vidéki hangulatú otthonról vagy akár egy exkluzív, panorámás villáról – a lehetőségek száma szinte végtelen.
Eladó telek Tihanyban – páratlan balatoni panorámával
Tihany különleges atmoszférája az utóbbi években egyre többeket vonz. A település egyszerre nyújt csendes, elvonulásra alkalmas környezetet és pezsgő kulturális életet. A közeli kikötő, éttermek, kávézók és a híres levendulás programok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az ember úgy érezze: itt kicsit lelassul az idő. A természet és az épített környezet harmóniája ritka kincs manapság – Tihanyban viszont még mindig kézzelfogható.
Ez a 2840 négyzetméteres telek így nem csupán egy darab föld a Balaton-parton, hanem lehetőség. Lehetőség arra, hogy valaki saját álmait valósítsa meg, akár egy családi otthon, akár egy nyaraló formájában. A panoráma minden nap más színekben ragyog, a környezet pedig nyugalmat és inspirációt ad. Akár reggeli kávéval a teraszon, akár naplementés borozással a domboldalon – az érzés ugyanaz: ez Tihany varázsa, amit csak az ért meg igazán, aki egyszer már járt itt.
