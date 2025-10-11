Olyan eladó telek kevés van, ahol Balaton a kert végében ragyog, de mi megtaláltuk (+ fotók)

A terület nemcsak méretében, hanem elhelyezkedésében is páratlan: innen a tó teljes panorámája tárul a szem elé, olyan látvány, amelyet sem fénykép, sem leírás nem tud igazán visszaadni. Az eladó telek jelenlegi ára: 155 millió forint.

Eladó telek Tihanyban – páratlan balatoni panorámával

Forrás: Ingatlanbazár

Eladó telek gyönyörű tihanyi környezetben

A telek enyhén lankás területen fekszik, ahonnan minden napszakban más és más arcát mutatja a Balaton. Hajnalban a víz felszínén gomolygó pára fest misztikus képet, naplementekor pedig aranyszínű fényben úszik a táj. A csendet csak a madarak hangja és a távolból hallatszó hajómotor zúgása töri meg – tökéletes helyszín mindazoknak, akik a nyugalmat, a természet közelségét és a balatoni életérzést keresik.

A telek közművei részben rendelkezésre állnak: a villany és a víz a telekhatáron megtalálható, a csatorna és a gáz igény esetén bevezethető. Ez rugalmasságot biztosít a jövőbeni tulajdonosnak, hiszen saját elképzelései szerint alakíthatja ki az infrastruktúrát és az építendő ingatlant. Legyen szó modern nyaralóról, vidéki hangulatú otthonról vagy akár egy exkluzív, panorámás villáról – a lehetőségek száma szinte végtelen.