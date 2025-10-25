Várpalota földje igazi kincsesbánya, el sem hiszed miket találtak itt

Dr. Katona Lajos Tamás, a MTM Bakonyi Természetudományi Múzeuma igazgatója lapunknak elmondta, hogy a Faller és Berzsenyi út kereszteződésénél, ahol a látványásatást megszervezik, 2009-10 körül már volt egy ásás. A föld ugyanis gazdag kagylókban és csigaházakban, illetve találni benne cápfogakat is. Ennek apropóján szervezik meg október 27-én és 28-án 10 és 14 óra között a látványásatást, ahonnan a résztvevők hazavihetnek magukkal tengeri ősmaradványokat. Előtte azonban a múzeum is végzett itt ásatásokat, hogy anyagot gyűjtsenek.

Szabó Márton és Dr. Katona Lajos Tamás az ásatás helyszínén

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Az ásatás során egy kb. 15 millió éves üledékben keresik a maradványokat. Ez a terület egykor a Paratethys-tenger partja volt. Dr. Katona Lajos Tamás elmondása alapján a Várpalotai-medence lignitje parközelségről árulkodik. Mangrove mocsaras terület, ahová az édesvíz, ahogy nyúlványokban befolyik, az ottani növényzet olyan állapotba kerül, amiből lignit lesz. Ezt évtizedeken keresztül bányászták külszíni és mélyszinti bányákkal. Az üledék többségében sósvízi, tehát tengeri csigákat és kagylókat tartalmaz, de van benne csökkent sósvízi forma is, ami keveredés az édes vízi és a sós víz találkozásánál. Ilyenek a Cerithiumok és a Pirenella csigák. A só vízi, tengeri formák közül találni itt cápát, ráját, tengeri csigákat. Herend és Várpalota ezeknek a csigáknak a nagy lelőhelyei.