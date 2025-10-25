1 órája
Várpalota földje igazi kincsesbánya, el sem hiszed miket találtak itt
Október 27-én és 28-án mindenkiből geológus lehet pár órára. Az MTM Bakonyi Természetudományi Múzeuma látványásatást szervez Várpalotán. Az ásatáson 15 millió éves tengeri ősmaradványokat lehet találni a földben, melyek az egykori Paratethys-tenger partjáról származnak.
Fotó: Nagy Lajos/Napló
Dr. Katona Lajos Tamás, a MTM Bakonyi Természetudományi Múzeuma igazgatója lapunknak elmondta, hogy a Faller és Berzsenyi út kereszteződésénél, ahol a látványásatást megszervezik, 2009-10 körül már volt egy ásás. A föld ugyanis gazdag kagylókban és csigaházakban, illetve találni benne cápfogakat is. Ennek apropóján szervezik meg október 27-én és 28-án 10 és 14 óra között a látványásatást, ahonnan a résztvevők hazavihetnek magukkal tengeri ősmaradványokat. Előtte azonban a múzeum is végzett itt ásatásokat, hogy anyagot gyűjtsenek.
Az ásatás során egy kb. 15 millió éves üledékben keresik a maradványokat. Ez a terület egykor a Paratethys-tenger partja volt. Dr. Katona Lajos Tamás elmondása alapján a Várpalotai-medence lignitje parközelségről árulkodik. Mangrove mocsaras terület, ahová az édesvíz, ahogy nyúlványokban befolyik, az ottani növényzet olyan állapotba kerül, amiből lignit lesz. Ezt évtizedeken keresztül bányászták külszíni és mélyszinti bányákkal. Az üledék többségében sósvízi, tehát tengeri csigákat és kagylókat tartalmaz, de van benne csökkent sósvízi forma is, ami keveredés az édes vízi és a sós víz találkozásánál. Ilyenek a Cerithiumok és a Pirenella csigák. A só vízi, tengeri formák közül találni itt cápát, ráját, tengeri csigákat. Herend és Várpalota ezeknek a csigáknak a nagy lelőhelyei.
Várpalota földje igazi kincsesbánya, el sem hiszed miket találtakFotók: Nagy Lajos/Napló
A látványásatáskor akár cápafogakra is lelhetünk
Szabó Márton, az MNMKK Magyar Természettudományi Múzeum munkatársa lapunknak azt nyilatkozta, erről a területről eddig nagyjából egy tucat cápafajnak a fogmaradványai kerültek elő, melyek között találni a Kárpát-medencében ritkaságnak számítókat is, például a dajkacápáé, melyből nagyon kevés ismert az egész Kárpát-medencében. A cápák királyától, a megalodontól is találak már fogmaradványokat a területen. Ezek kisebb fogak, nem a fajhoz mérhető 4-5 centinél nagyobb, akár 10 centiméteres fogak. Ami azt jelenti, hogy fiatal állatoktól származnak - mondta Szabó Márton. Ebből az üledékből a legizgalmasabb fog eddig a tigriscápáé volt, ami faj szinten azonos a ma élő tigriscápával. Ez Európa szinten egyedülálló, egy-két helyről ismert, azok is a Kárpát-medencéhez tartoznak.
A gerinces maradványok kitűnnek a sárgás színű homoküledék és a fehér vagy világos narancssárga színű héjak közül, ugyanis ezek sötétszürkék vagy fekete színűek, ami igaz a cápafogakra is. Emellett Szabó Márton szerint a fogzománc csillogása is segíthet az ásatásokkor felismerni a fogakat. Az ásatás helyszínén az üledékréteg nagy része fosszília, ezeket rostálják és amik a rostán különböző szemcseméretekben fennmaradnk, azokat csoportokba sorolva rakják el. A pár miniméteres darabokat is mikroszkóppal fogják átnézni Szabó Márton elmondása alpján. Ezek között a csigától kezdve a héjas egysejtűeken és korallokon át a hal és cápfogakig mindent megtalálni.
Szabó Márton eddig a legérdekesebb maradványokat a Mecsekben, Orfű mellett, egy olyan lelőhelyen találta, ahol mélytengeri cápák fogaira leltek. Ezek a cápák a fényzóna alatti sötétségben élnek. Emiatt nem csak az alakjuk, hanem a fogaik is egészen érdekes formájúak lettek.