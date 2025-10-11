Átadták a mintegy 400 millió forintból megújult ajkai lőteret (+ galéria)

Köszöntőjében Schwartz Béla polgármester köszönetet mondott a Magyar Sportlövők Szövetségének a támogatásért, a tervezését a város főépítészének, Hornyák Attilának. Mint elmondta, örülnek, hogy eddig eljutottak, de szeretnék tovább folytatni a fejlesztést. A polgármester kérdésünkre elmondta, hogy az eddigi beruházás 400 millió forintba került.

Nagy György, a Magyar Sportlövők Szövetsége elnöke kijelentette: régóta együtt dolgozik a szövetség, a város önkormányzata, Péntek Vendel, az Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület elnöke és Varga Károly egykori olimpiai bajnok, hogy a lőtér megépülhessen és lehessen versenyt rendezni. Köszönetet mondott elsősorban a városnak, amely jelentős összeget biztosított erre a célra, Péntek Vendelnek és Varga Károlynak. Társadalmi munkában is sokan segítettek. Az elnök hozzátette, a szövetség minden évben életműdíjat adományoz annak, aki sokat tett a sportágért. Varga Károlynak már a szövetség 150. születésnapján, 2021-ben szerették volna átadni azt, mint az egyetlen élő olimpiai bajnoknak. Ő azt mondta, amíg az ajkai lőtér nem készül el, addig az ő életműve nem teljes. Kérte, akkor adják át, amikor Ajkán országos versenyt szerveznek. Erre most került sor.

Fotó: Gyarmati László

Varga Károly 1972-ben kezdte sportlövő pályafutását a Magyar Honvédelmi Szövetségben. Hammerl László akkori szövetségi kapitány meghívására lett a válogatott tagja. Az 1980-ban rendezett moszkvai nyári olimpián kisöblű sportpuskában világcsúccsal szerzett olimpiai aranyérmet.