Felfedték a titkot?

2 órája

Egy egész falut nyelt el a Balaton: az űrből is látszik a magyar Atlantisz

Címkék#mítosz#Platón#Atlantisz#eltűnt#felvétel

Több ezer éve keresik, de most újra felcsillant a remény: a Kanári-szigetek közelében sonar-képeken feltűnő formációk a világ legnagyobb rejtélyére utalhatnak. A felfedezés azonban nemcsak a tengerkutatókat hozta lázba — Magyarországon is él egy legenda, amely a víz alatti rejtett múltat idézi, és a Balaton mélyén keres hasonlóságot a mítosszal. Atlantisz legendája a kapocs a két világ között.

Csizi Péter

A Balaton mindig több volt egyszerű tónál – a víz és a legenda találkozása. A krónikák szerint a 13. században a tihanyiak a mongol támadásoktól tartva duzzasztógátat emeltek a Sió völgyében, így a Balaton vízszintje öt méterrel megemelkedett. A hullámok elnyelték Lostát, ahogy Atlantiszt is a regényben, de a mondák szerint az apátság megmenekült. Ezt a bravúrt a 16. században, a török ostrom idején is megismételték, és a hiedelem azóta él: a víz egyszerre védelmező és pusztító, a túlélés eszköze és a feledés fátyla. Ahogy a tihanyiak a Balaton vizére bízták a megmenekülést, úgy született meg a mítosz is, amely az emberi civilizáció egyik legnagyobb kérdésévé vált: mi rejlik a mélyben?

A közel 800 kilométer magasból készült műholdkép a Balatonról – a „magyar Atlantisz” legendájának helyszínét mutatja?
A közel 800 kilométer magasból készült műholdkép a „magyar Atlantisz” legendájának helyszínét mutatja?
Fotó: Dr. Bendefy László illusztrációja / a Sentinel-2 műhold fotója a Balatonról

Platón és az elveszett birodalom, Atlantisz születése

A mítosz gyökerei Platón írásaiban (i. e. 360 körül) keresendők. A „Timaiosz” és „Kritiasz” dialógusokban az atlantisziakat egy erkölcsileg megromlott, mégis fejlett civilizációként mutatta be, amely „egy nap és egy éjszaka alatt” tűnt el a tenger mélyén. Bár eredetileg filozófiai példázatnak szánta, a történet évszázadokon át önálló életre kelt. A mítosz iránti vonzalom mögött az emberi vágy rejlik, hogy megtaláljuk az elveszett aranykort, amikor a természet és az ember harmóniában élt.

A tengerfenéken feltárt koncentrikus falak, csatornák és romok Platón több mint tízezer éves leírásait idézik

A modern Atlantisz-láz: találgatások és felfedezések

A 19. század végén Ignatius Donnelly amerikai író és politikus vetette fel először, hogy Atlantisz valóban létezhetett – valahol az Atlanti-óceán közepén, és elsüllyedése egy ősi kataklizma következménye volt. A 20. században Edgar Cayce médium jóslatai szerint a Bahamák környékén, a Bimini-szigeteknél fekszik a város romja, és amikor 1968-ban víz alatti kőalakzatokat fedeztek fel, a sajtó hetekig cikkezett „Atlantisz útjáról”. A következő évtizedekben újabb és újabb helyszínek kerültek elő:

  • Szantorini vulkánkitörése (Kr. e. 1600 körül) elpusztította a minószi civilizációt, ami sokak szerint ihlethette Platón történetét.
  • A 2000-es évek elején a Google Earth-ön észlelt rácsszerű tengerfenéki mintázatokat is Atlantisz utcahálózatának hitték, később kiderült, hogy műholdas mérési hiba volt.
  • 2020 után több felfedezés irányult az Atlanti-óceán nyugati medencéjére és a Gibraltári-szorosra, ahol az ókori leírások alapján elméletileg feküdhetett a város.

A legújabb nyom: Los Atlantes, a Kanári-szigetek közelében

2025-ben ismét felkavarta a világot egy új kutatás: Cádiz partjainál, a Kanári-szigetek közelében sonar-felvételeken koncentrikus falakkal és csatornákkal tagolt struktúrákat azonosítottak, 2,3 kilométer mélyen a tengerfenéken. A bostoni archeológus, Michael Donnellan szerint a formációk feltűnően hasonlítanak Platón leírására – három körgyűrű, központi templom, sőt még egy városi elrendezés nyomai is felfedezhetők. A helyszínt Los Atlantes-komplexumnak nevezték el, és egyesek már „a rendes Atlantisz” felfedezéseként ünneplik.

Donnellan nyolc év kutatómunka után olyan struktúrákat azonosított a tengerfenéken, mint három körfal, csatornarendszerek és egy téglalap alakú központ — szerinte ezek megfelelnek Platón Atlantisz leírásainak. A felfedezést Cosmic Summit konferencián mutatta be, dokumentumfilmmel és szonár-, LiDAR-adatokkal. Az írás közli, hogy a falak magassága több méter, elrendezésük rendezett, és állítólag faragott csatornák is találhatók a körök között. 

A cikk azt is megemlíti, hogy a legtöbb tudós továbbra is szkeptikus, és felhívja a figyelmet, hogy hasonló állítások már többször felmerültek, de nem mindig bizonyították.

A Cádiz alatti mélység és a Balaton felszíne ugyan távol esnek egymástól, mégis összekapcsolja őket valami: a víz, amely őriz és elrejt. A tenger alatti városok és a Balaton elveszett községe egyaránt azt a hitet táplálják, hogy a múlt nem vész el, csak elmerül. Talán Atlantisz nem egy konkrét hely, hanem egy emberi állapot:

A vágy, hogy újra megtaláljuk azt, amit egyszer elvesztettünk

Műholdfelvétel bizonyítja az elárasztott balatoni település létezését?

A Balaton az űrből fotózva egészen lenyűgöző látványt nyújt: a Sentinel–2 műhold december 3-án rögzített felvételén a tó ikonikus alakja és a kék színek sokféle árnyalata szinte festményszerűen bontakozik ki. A felvételen azonban nemcsak esztétikai érték rejlik.

Az összevetés a történelmi térképpel új részletekre világított rá.


A két kép párhuzamos elemzése során feltűntek vízrajzi anomáliák és sekély mintázatok Tihany és Zamárdi között, pontosan azon a területen, ahol a krónikák Losta falu nevét említik. A tudomány még óvatos a következtetésekkel, de a legendák újra életre keltek: a magyar Atlantisz talán tényleg ott pihen a Balaton hullámai alatt – és most az űrből is visszanéz ránk.

 

