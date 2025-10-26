Szívesen segített, mégis átverték – Novák Noel története figyelmeztetés mindannyiunknak

Noel Budapestről indult haza, amikor a parkolóban egy korabeli, jól öltözött, szimpatikus férfi „majdnem” nekisétált az autójának. A látszólag megrémült idegen remegve, elcsukló hangon kezdett beszélni, félig angolul, félig németül. Elmondása szerint bedrogozták egy házibuliban, ellopták a pénztárcáját, a telefonja lemerülőben van, és sürgősen el kell érnie a Salzburgba tartó buszt, ahol édesanyja kórházban van. Ekkor Noel még nem sejtette, hogy egy remekül megkomponált átverés áldozata lett.

Illusztráció: Veol-printscreen

A történet olyan meggyőző volt, hogy Noel – bár érezte a bizonytalanságot – segíteni akart. Az idegen megengedte, hogy lefotózzák az igazolványát, és még a közösségi médiában is „bizonyította”, hogy valós személy. Végül Noel adott neki közel ötvenezer forintot, hogy megváltsa buszjegyét és ételt vehessen.

A férfi nagyon hálás volt, megölelte, és azt ígérte, édesanyja másnap visszautalja a pénzt Revoluton. Még telefonon is felhívta, hogy elbúcsúzzon, és biztosítsa arról, már úton van a pályaudvarra. Mindez annyira emberinek és hitelesnek tűnt, hogy a gyanakvás pillanatokra elillant.

Később azonban, amikor Noel barátjával újra átgondolta a történteket, rákerestek a megadott telefonszámra, és gyorsan kiderült: a férfi profi szélhámos lehetett, aki másokat is hasonló módszerrel vert át.