Jótett helyébe...

38 perce

Szívesen segített, mégis átverték – Novák Noel története figyelmeztetés mindannyiunknak

Címkék#Novák Noel#jóindulat#pénz#csalás#átverés#empátia

A 24 éves Novák Noel példája megmutatja, hogy a jóindulat és az empátia olykor a legnagyobb kincs, de ugyanakkor nagy kockázatot is rejt. A fiatal férfi egy érzelmekre ható csalás áldozata lett, a történetét pedig megosztotta pedig a közösségi oldalán, hogy más ne járjon pórul hasonló szélhámosokkal.

Titzl Vivien

Noel Budapestről indult haza, amikor a parkolóban egy korabeli, jól öltözött, szimpatikus férfi „majdnem” nekisétált az autójának. A látszólag megrémült idegen remegve, elcsukló hangon kezdett beszélni, félig angolul, félig németül. Elmondása szerint bedrogozták egy házibuliban, ellopták a pénztárcáját, a telefonja lemerülőben van, és sürgősen el kell érnie a Salzburgba tartó buszt, ahol édesanyja kórházban van. Ekkor Noel még nem sejtette, hogy egy remekül megkomponált átverés áldozata lett.

Átverés áldozata lett a jóhiszemű Novák Noel, ezzel a telefonszámmal verték át
Átverés áldozata lett a jóhiszemű Novák Noel – ezt a telefonszámot használta a szélhámos 
Illusztráció: Veol-printscreen

A történet olyan meggyőző volt, hogy Noel – bár érezte a bizonytalanságot – segíteni akart. Az idegen megengedte, hogy lefotózzák az igazolványát, és még a közösségi médiában is „bizonyította”, hogy valós személy. Végül Noel adott neki közel ötvenezer forintot, hogy megváltsa buszjegyét és ételt vehessen.

A férfi nagyon hálás volt, megölelte, és azt ígérte, édesanyja másnap visszautalja a pénzt Revoluton. Még telefonon is felhívta, hogy elbúcsúzzon, és biztosítsa arról, már úton van a pályaudvarra. Mindez annyira emberinek és hitelesnek tűnt, hogy a gyanakvás pillanatokra elillant.

Később azonban, amikor Noel barátjával újra átgondolta a történteket, rákerestek a megadott telefonszámra, és gyorsan kiderült: a férfi profi szélhámos lehetett, aki másokat is hasonló módszerrel vert át.

Átverés áldozata lett, most a fokozott óvatosságra hívja fel a figyelmet

„Nem sajnáltatni szeretném magam – írta közösségi bejegyzésében Noel. – Inkább figyelmeztetni másokat. Elképesztő, milyen hitelesen tudnak egyesek eljátszani egy kétségbeesett, bajban lévő embert. Aki alapvetően jóhiszemű és segítőkész, az nagyon könnyen csapdába sétálhat.”

Novák Noel története azért is szívszorító, mert nem pénzről szól, hanem emberségről. Arról, hogy valaki a legjobb szándékkal, bizalommal fordul a másikhoz, és ezt kihasználják. Ugyanakkor a posztja már most sokakat elgondolkodtatott, és talán épp ezzel segíti megelőzni, hogy más is így járjon.

A tanulság egyértelmű: empátiával viseltessünk a bajbajutottak, segítségkérők iránt, de azért a józan eszünkre is hallgassunk. Ha segíteni szeretnénk, tegyük biztonságosan – hivatalos szervezeten, hatóságon vagy megbízható közvetítőn keresztül. Noel története azt bizonyítja, hogy a jó szív nem gyengeség, hanem érték, csak épp a mai világban meg kell tanulni megóvni.

 

 

