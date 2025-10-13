Folytatódik a bakonyi paplanügy, erről pletykáljanak! Az idősek csúnyán megjárhatják...

Ahogy nő a vásárlás óta eltelt napok száma, egyre szomorúbbak az érintett idősek. A házalók pedig továbbra is fel-feltűnnek a bakonyi falvakban. Tehát a paplanügy, amiről nemrégiben a bakonyi riadólánc kapcsán írtunk, folytatódik. De gondolják csak meg, pár hete, pár éve is előfordult néhány ilyen eset, és bár az átverést bizonyítani kellene és az nehéz, sokan áldozatnak érzik magukat. Mutatjuk, mit lehet tudni jelenleg a paplanügyről és mi jelenti a végleges megoldást.

Átverés vagy régi módszer? Mindegy is, az a fontos, hogy nagyobb összegű kiadás ügyében ne döntsön egyedül a nyugdíjas. Könnyen megbánhatja az idős ember, ha a házalóra hallgatott, nem a szeretteire.

Illusztráció: Pexels

Átverés terjed? Inkább egy régi módszer

Nemrégiben megjelent cikkünk arról szólt, hogy sötét autóval jártak be elegánsan öltözött emberek több bakonyi falut. Szomorú lett utána pár idős ember, aki szóba állt velük. Paplant, ágynemű-garnitúrát próbáltak több helyen eladni. Van, ahol sikerrel jártak. Azonban a vevő utólag úgy érzi, nagyon jelentős összegért alacsony minőségű árut kapott. S az internetes hozzászólások szerint nemcsak egyre több falut keresnek fel a Bakonyban a méregdrága paplant árusító házaló ügynökök, még a kocsijukat is többen felismerték.

Aki idegeneket, házalókat lát, értesítheti a faluja önkormányzatát, szólhat szomszédainak, rokonainak. Jobb megelőzni a felesleges kiadásokat, inkább terjedjen netes riadólánc formájában a figyelmeztetés a bakonyi falvakban. Erről beszélgessenek a helyiek, mondhatni pletykáljanak, akkor sok emberhez eljut a hír, hogy érdemes óvatosnak lenni!

Hangsúlyoznunk kell, hogy a falvak utcáin folyó kereskedelem nem eleve tiltott, az engedélyek beszerzése, a szabályok betartása esetén legális.

Mi a biztos megoldás?

Az, amit több olvasónk is írt, ők idegent sosem engednek be a házukba, még az udvarukba se. Zárva tartják a kaput.

Pár hete, pár éve is a mostanihoz hasonló eseteket tapasztaltak a bakonyiak falvaikban, tehát érdemes óvatosnak lenni.

Ami túl szép, ami túl kedvezőnek tűnik, az általában nem is igaz – ezt jobb tudni.

Mi okozhatja a bajt?

A házalók árui esetében nem tudja a vevő felmérni, a boltokban mennyibe kerül egy hasonló termék.

A szégyen miatt a legtöbb idős senkinek sem szól, ha utólag rá is jön, túl drágán vásárolt.

Ha egyedül beszél az idős az árusokkal, könnyebben rábeszélik bármire – ezt tudni kell.

Ilyenkor nehéz bizonyítani, az eladás során mi hangzott el, túlzott-e az eladó a termék dicsérésekor, mennyi pénz cserélt gazdát.

Jó tanácsok

Bátran kérjenek az idősek tanácsot fiatalabb rokonaiktól, még vásárlás előtt! Ez nem szégyen.

Attól még nem vesztik el önállóságukat az idősek, ha hallgatnak fiatalabb rokonaikra, akik jobban ismerik a kereskedők módszereit.

A rendőrségi feljelentés, az önkormányzati bejelentés azért lehet hasznos, mert akkor ellenőrizni lehet, a házalók rendelkeztek-e a szükséges engedélyekkel.

feljelentés, az önkormányzati bejelentés azért lehet hasznos, mert akkor ellenőrizni lehet, a házalók rendelkeztek-e a szükséges engedélyekkel. Feljelentés esetén a térfigyelő kamerák felvételeit is vizsgálhatja a hatóság, előkerítheti a házalókat.

Nyitóképünk Mediaworks-illusztráció.