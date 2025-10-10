1 órája
Házalók járják a falvakat, egymást figyelmeztetik a bakonyiak
Sötét autóval jártak be elegánsan öltözött emberek egy bakonyi falut. Szomorú lett utána pár idős ember, aki szóba állt velük. Átverés történt? Futhatnak a pénzük után. A házalók beengedése ugyanis veszélyes, erre figyelmeztetik most egymást a bakonyiak, mert több helyen megjelentek. Paplant árulók is. Mutatjuk a trükköket és tanácsokat is adunk.
Bakonyaljai faluban hívták fel arra a helyiek egymás figyelmét, hogy a településen több utcát többször bejártak idegenek, akik ágyneműt árultak. Átverés történt? Idős embereknek próbáltak paplant, ágyneműgarnitúrát eladni. Van, ahol sikerrel jártak. Azonban a vevő utólag úgy érzi, nagyon jelentős összegért alacsony minőségű árut kapott. Áldozatnak érzi magát.
Átverés? Paplan, te drága!
Az internetes hozzászólások szerint nemcsak egy faluban jártak a Bakonyban a méregdrága paplant árusító házaló ügynökök, még a kocsijukat is többen felismerték.
Aki idegeneket, házalókat lát, értesítheti a faluja önkormányzatát, szólhat szomszédainak, rokonainak. Jobb megelőzni a felesleges kiadásokat, inkább terjedjen netes riadólánc formájára a figyelmeztetés a bakonyi falvakban.
Hangsúlyoznunk kell, hogy a falvak utcáin folyó kereskedelem nem eleve tiltott, az engedélyek beszerzése, a szabályok betartása esetén legális.
Mire érdemes figyelni?
- Idős ember, főleg, ha egyedül van otthon, jobb, ha nem enged be idegent. Bárkinek kiadhatja magát ugyanis.
- Sokszor előfordul, hogy a lakásba bekéredzkedő idegen eltereli az idős figyelmét, és meglesi, hol tartja értékeit, pénzét.
- A házaló kereskedők esetében a fogyasztóvédőknek sajnos az a tapasztalata, hogy gyakran a bolti árnak a többszöröséért adják az árult holmit.
- Rendőrségi feljelentést lehet tenni, és a fogyasztóvédelmi hatóságnál is bejelentést tehetünk, ha úgy érezzük, tisztességtelen kereskedelem áldozatai lettünk.
- Ám azt például nehéz bizonyítani, hogy mi hangzott el az üzlet megkötésekor, nem túlzott-e a házaló, amikor az árult termék tulajdonságait felsorolta.
- Nagyobb értékű holmi vásárlása előtt érdemes tájékozódni az árakról, mit hol kapunk meg olcsóbban, mennyi lehet a reális ár. Ezt a neten megtehetjük.
- Nagyobb kiadás előtt az időseknek érdemes fiatalabb rokonaiktól segítséget, tanácsot kérniük.
Nyitóképünk Mediaworks-illusztráció.
Vadregényes barlang közelében meghökkentő látványosság a BakonybanMost felháborodjunk vagy legyintsünk?