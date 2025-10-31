2 órája
Veszélyes lehet az Auchan egyik ásványvize – Azonnali visszahívás indult
Az Auchan Magyarország Kft. visszahívta az Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 literes kiszerelésű termékét, miután a vállalat saját ellenőrzése során mikrobiológiai eltérést mutattak ki a vizsgálatok. A problémát egy önellenőrzés alkalmával fedezték fel, amikor a vállalat minőségbiztosítási rendszere a szokásos rutinellenőrzések egyikében szennyeződésre utaló jeleket talált a termék bizonyos tételeiben, ami végül az Auchan ásványvíz visszahívás elrendeléséhez vezetett.
Az Auchan azonnali intézkedéseket tett, és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve visszahívást kezdeményezett. Az Auchan ásványvíz visszahívás keretében a vállalat közleménye szerint a forgalomban lévő kifogásolt tételeket már levették a polcokról, és megkezdték a vásárlók által visszajuttatott palackok begyűjtését is. A hatóság folyamatosan figyelemmel kíséri a folyamatot, különös tekintettel a visszagyűjtött termékek megsemmisítésére vagy elszállítására, hogy a problémás tételek ne kerülhessenek újra forgalomba.
A visszahívás kizárólag az alábbi termékre vonatkozik:
- Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L
- Minőségmegőrzési idő: 2026. 06. 18.
- Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.
- A visszahívás oka: mikrobiológiai nem megfelelőség
Az Auchan arra kéri a vásárlókat, hogy akik ebből a tételből vásároltak, semmiképpen ne fogyasszák el a terméket. A palackokat bármely Auchan áruházba visszavihetik, ahol a cég visszatéríti a vételárat, a blokk bemutatása nélkül is.
Mikrobiológiai probléma miatt indult Auchan ásványvíz visszahívás
A mikrobiológiai eltérés pontos jellege egyelőre nem ismert, de ilyen esetekben általában baktériumok vagy egyéb mikroorganizmusok elszaporodásáról van szó, amelyek íz- és szagrontó hatásúak lehetnek, illetve egészségügyi kockázatot is jelenthetnek, különösen legyengült immunrendszerű személyeknél. A palackozott vizek esetében az ilyen jellegű hibák ritkák, hiszen a gyártás és a palackozás szigorúan ellenőrzött környezetben történik. Mégis előfordulhat, hogy egy gyártási tétel során a steril körülmények nem voltak teljesen biztosítottak, vagy a csomagolás során külső szennyeződés kerülhetett a vízbe.
Az Auchan Magyarország Kft. közleménye szerint a vállalat számára kiemelten fontos a fogyasztók biztonsága és a termékek minősége, ezért minden esetben az elővigyázatosság elvét követik. A mostani visszahívás is ennek a szemléletnek a része, hiszen a hibát még azelőtt észlelték, hogy a fogyasztói panaszok megjelentek volna. A cég hangsúlyozta: az intézkedés megelőző jellegű, és kizárólag az érintett gyártási tételre vonatkozik, más Primavera vagy Auchan saját márkás ásványvíz nem érintett.
A hatóság üdvözölte a gyors reagálást, és megerősítette, hogy a vállalat együttműködő és átlátható módon kezeli az ügyet. A fogyasztóvédelmi szervek ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a vásárlók mindig ellenőrizzék a termékek minőségmegőrzési idejét és tételazonosítóját, különösen akkor, ha nyilvános visszahívásról hallanak.
A termékvisszahívások, bár kellemetlen helyzetet jelentenek a gyártók és a kereskedők számára, fontos szerepet játszanak abban, hogy a fogyasztók biztonsága ne kerüljön veszélybe. Az Auchan esete is azt mutatja, hogy a belső ellenőrzési rendszerek működnek, és képesek kiszűrni a problémás tételeket még időben. A vásárlók számára pedig az a legfontosabb üzenet, hogy amennyiben az érintett ásványvízből vásároltak, ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza az áruházba.
A probléma nem egyedi, gyakran előfordulnak termékvisszahívások minőségi gondok miatt. A közelmúltban például veszélyes leveskocka került a magyar piacra: nem jelölt szójatartalom miatt kellett visszahívni egy vietnámi eredetű fűszerterméket. A Nébih közleménye szerint több hazai vállalkozás is érintett lehet.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) arra figyelmeztet, hogy azonnali hatállyal vonják ki a forgalomból a Bao Long Pho Leves Kocka és a Bao Long Pho Leves Kocka Csirkehús Ízesítéssel nevű termékeket. A 12 darabos, 75 grammos kiszerelésben kapható termékek szójatartalmát nem tüntették fel a címkén, így azok különösen veszélyesek lehetnek a szójaallergiában szenvedők számára. A termékek vietnámi eredetűek, az exportőr a Thy Long Production Trading CO LT, míg a magyarországi forgalomba kerülésük a holland Heuschen & Schrouff nagykereskedőn keresztül történt. A problémás árucikkeket több hazai vállalkozás is megkapta, így a fogyasztóknak érdemes átvizsgálniuk otthoni készleteiket.
