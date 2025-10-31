Veszélyes lehet az Auchan egyik ásványvize – Azonnali visszahívás indult

Az Auchan azonnali intézkedéseket tett, és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve visszahívást kezdeményezett. Az Auchan ásványvíz visszahívás keretében a vállalat közleménye szerint a forgalomban lévő kifogásolt tételeket már levették a polcokról, és megkezdték a vásárlók által visszajuttatott palackok begyűjtését is. A hatóság folyamatosan figyelemmel kíséri a folyamatot, különös tekintettel a visszagyűjtött termékek megsemmisítésére vagy elszállítására, hogy a problémás tételek ne kerülhessenek újra forgalomba.

Az Auchan ásványvíz visszahívás egy népszerű szénsavmentes tételt érint

Forrás: NKFH.hu

A visszahívás kizárólag az alábbi termékre vonatkozik:

Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L

Minőségmegőrzési idő: 2026. 06. 18.

Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.

A visszahívás oka: mikrobiológiai nem megfelelőség

Az Auchan arra kéri a vásárlókat, hogy akik ebből a tételből vásároltak, semmiképpen ne fogyasszák el a terméket. A palackokat bármely Auchan áruházba visszavihetik, ahol a cég visszatéríti a vételárat, a blokk bemutatása nélkül is.

Mikrobiológiai probléma miatt indult Auchan ásványvíz visszahívás

A mikrobiológiai eltérés pontos jellege egyelőre nem ismert, de ilyen esetekben általában baktériumok vagy egyéb mikroorganizmusok elszaporodásáról van szó, amelyek íz- és szagrontó hatásúak lehetnek, illetve egészségügyi kockázatot is jelenthetnek, különösen legyengült immunrendszerű személyeknél. A palackozott vizek esetében az ilyen jellegű hibák ritkák, hiszen a gyártás és a palackozás szigorúan ellenőrzött környezetben történik. Mégis előfordulhat, hogy egy gyártási tétel során a steril körülmények nem voltak teljesen biztosítottak, vagy a csomagolás során külső szennyeződés kerülhetett a vízbe.

Az Auchan Magyarország Kft. közleménye szerint a vállalat számára kiemelten fontos a fogyasztók biztonsága és a termékek minősége, ezért minden esetben az elővigyázatosság elvét követik. A mostani visszahívás is ennek a szemléletnek a része, hiszen a hibát még azelőtt észlelték, hogy a fogyasztói panaszok megjelentek volna. A cég hangsúlyozta: az intézkedés megelőző jellegű, és kizárólag az érintett gyártási tételre vonatkozik, más Primavera vagy Auchan saját márkás ásványvíz nem érintett.