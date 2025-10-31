október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termékvisszahívás

1 órája

Veszélyes lehet az Auchan egyik ásványvize – Azonnali visszahívás indult

Címkék#baktérium#víz#termék#ásványvíz#mikroorganizmus#Auchan

Az Auchan Magyarország Kft. visszahívta az Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 literes kiszerelésű termékét, miután a vállalat saját ellenőrzése során mikrobiológiai eltérést mutattak ki a vizsgálatok. A problémát egy önellenőrzés alkalmával fedezték fel, amikor a vállalat minőségbiztosítási rendszere a szokásos rutinellenőrzések egyikében szennyeződésre utaló jeleket talált a termék bizonyos tételeiben, ami végül az Auchan ásványvíz visszahívás elrendeléséhez vezetett.

Titzl Vivien

Az Auchan azonnali intézkedéseket tett, és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve visszahívást kezdeményezett. Az Auchan ásványvíz visszahívás keretében a vállalat közleménye szerint a forgalomban lévő kifogásolt tételeket már levették a polcokról, és megkezdték a vásárlók által visszajuttatott palackok begyűjtését is. A hatóság folyamatosan figyelemmel kíséri a folyamatot, különös tekintettel a visszagyűjtött termékek megsemmisítésére vagy elszállítására, hogy a problémás tételek ne kerülhessenek újra forgalomba.

Az Auchan ásványvíz visszahívás egy népszerű szénsavmentes tételt érint
Az Auchan ásványvíz visszahívás egy népszerű szénsavmentes tételt érint
Forrás: NKFH.hu

A visszahívás kizárólag az alábbi termékre vonatkozik:

  • Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L
  • Minőségmegőrzési idő: 2026. 06. 18.
  • Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.
  • A visszahívás oka: mikrobiológiai nem megfelelőség

Az Auchan arra kéri a vásárlókat, hogy akik ebből a tételből vásároltak, semmiképpen ne fogyasszák el a terméket. A palackokat bármely Auchan áruházba visszavihetik, ahol a cég visszatéríti a vételárat, a blokk bemutatása nélkül is.

Mikrobiológiai probléma miatt indult Auchan ásványvíz visszahívás

A mikrobiológiai eltérés pontos jellege egyelőre nem ismert, de ilyen esetekben általában baktériumok vagy egyéb mikroorganizmusok elszaporodásáról van szó, amelyek íz- és szagrontó hatásúak lehetnek, illetve egészségügyi kockázatot is jelenthetnek, különösen legyengült immunrendszerű személyeknél. A palackozott vizek esetében az ilyen jellegű hibák ritkák, hiszen a gyártás és a palackozás szigorúan ellenőrzött környezetben történik. Mégis előfordulhat, hogy egy gyártási tétel során a steril körülmények nem voltak teljesen biztosítottak, vagy a csomagolás során külső szennyeződés kerülhetett a vízbe.

Az Auchan Magyarország Kft. közleménye szerint a vállalat számára kiemelten fontos a fogyasztók biztonsága és a termékek minősége, ezért minden esetben az elővigyázatosság elvét követik. A mostani visszahívás is ennek a szemléletnek a része, hiszen a hibát még azelőtt észlelték, hogy a fogyasztói panaszok megjelentek volna. A cég hangsúlyozta: az intézkedés megelőző jellegű, és kizárólag az érintett gyártási tételre vonatkozik, más Primavera vagy Auchan saját márkás ásványvíz nem érintett.

A hatóság üdvözölte a gyors reagálást, és megerősítette, hogy a vállalat együttműködő és átlátható módon kezeli az ügyet. A fogyasztóvédelmi szervek ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a vásárlók mindig ellenőrizzék a termékek minőségmegőrzési idejét és tételazonosítóját, különösen akkor, ha nyilvános visszahívásról hallanak.

A termékvisszahívások, bár kellemetlen helyzetet jelentenek a gyártók és a kereskedők számára, fontos szerepet játszanak abban, hogy a fogyasztók biztonsága ne kerüljön veszélybe. Az Auchan esete is azt mutatja, hogy a belső ellenőrzési rendszerek működnek, és képesek kiszűrni a problémás tételeket még időben. A vásárlók számára pedig az a legfontosabb üzenet, hogy amennyiben az érintett ásványvízből vásároltak, ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza az áruházba.

A probléma nem egyedi, gyakran előfordulnak termékvisszahívások minőségi gondok miatt. A közelmúltban például veszélyes leveskocka került a magyar piacra: nem jelölt szójatartalom miatt kellett visszahívni egy vietnámi eredetű fűszerterméket. A Nébih közleménye szerint több hazai vállalkozás is érintett lehet. 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) arra figyelmeztet, hogy azonnali hatállyal vonják ki a forgalomból a Bao Long Pho Leves Kocka és a Bao Long Pho Leves Kocka Csirkehús Ízesítéssel nevű termékeket. A 12 darabos, 75 grammos kiszerelésben kapható termékek szójatartalmát nem tüntették fel a címkén, így azok különösen veszélyesek lehetnek a szójaallergiában szenvedők számára. A termékek vietnámi eredetűek, az exportőr a Thy Long Production Trading CO LT, míg a magyarországi forgalomba kerülésük a holland Heuschen & Schrouff nagykereskedőn keresztül történt. A problémás árucikkeket több hazai vállalkozás is megkapta, így a fogyasztóknak érdemes átvizsgálniuk otthoni készleteiket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu