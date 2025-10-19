Az autó hibajelzései: így értelmezd a műszerfalon felvillanó ikonokat

A leggyakrabban felvillanó ikon a motorhiba jel (check engine). Ez számos problémát jelezhet a kipufogórendszertől az üzemanyag-ellátásig – ilyenkor diagnosztikai vizsgálat javasolt.

A piros olajkanna az olajnyomás csökkenését mutatja: ha ez kigyullad, azonnal állítsuk le a motort, különben komoly kár keletkezhet. A piros akkumulátor ikon a töltés hiányát jelzi – lehet egyszerű szíjhiba, de generátor-probléma is. A hőmérő ikon a motor túlmelegedésére figyelmeztet, amit gyakran hűtőfolyadék-szivárgás okoz.

Szintén fontos a légzsák és ABS-jelzés: ha ezek világítanak, a rendszer vészhelyzetben nem működik megfelelően. A guminyomás-ellenőrző (TPMS) sárga ikonja már kisebb eltérésnél is felvillanhat, főleg hidegben – érdemes pár perc után újra ellenőrizni.

A modern autókban ma már több mint 60 különféle piktogram lehet, ezért a kézikönyv átolvasása nem felesleges: a jelzések ismerete nemcsak pénzt, hanem életeket is menthet, ha nem szeretne ezeknek utánanézni, előző cikkünkből meríthet információkat hozzá!

