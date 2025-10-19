1 órája
Az autó hibajelzései: így értelmezd a műszerfalon felvillanó ikonokat
A legtöbb autós előbb pánikba esik, mintsem tudná, mit jelent a világító hibajelzés a műszerfalon. Pedig ezek a figyelmeztető jelek nem véletlenül világítanak: az apró ikonok a jármű „nyelvén” szólnak hozzánk, figyelmeztetve a közelgő meghibásodásra vagy karbantartási igényre.
A gondos odafigyelés jelentős összeget takaríthat meg pénztárcánknak – még jobb, ha a karbantartások alkalmával rendszeresen elvégeztetjük a mélyebb átvizsgálásokat is. Ennek ellenére a probléma bármikor felütheti a fejét – mutatjuk, mire figyeljen, mielőtt nagyobb baj történik az alattunk lévő technikával! Az autó hibajelzései jelenthetnek időszakos, átmeneti, esetleg súlyos meghibásodást is, ezért sosem érdemes figyelmen kívül hagyni őket, még akkor sem, ha a jelzés néhány perc után magától eltűnik.
Mit jelent, ha az autó hibajelzése világít a műszerfalon?
- Zöld vagy kék ikon → csak információ (pl. fényszóró bekapcsolva).
- Sárga vagy narancs → figyelmeztetés: valami nem ideális, de még működőképes.
- Piros → azonnali beavatkozást igényel, ilyenkor érdemes félreállni és segítséget kérni.
A leggyakrabban felvillanó ikon a motorhiba jel (check engine). Ez számos problémát jelezhet a kipufogórendszertől az üzemanyag-ellátásig – ilyenkor diagnosztikai vizsgálat javasolt.
A piros olajkanna az olajnyomás csökkenését mutatja: ha ez kigyullad, azonnal állítsuk le a motort, különben komoly kár keletkezhet. A piros akkumulátor ikon a töltés hiányát jelzi – lehet egyszerű szíjhiba, de generátor-probléma is. A hőmérő ikon a motor túlmelegedésére figyelmeztet, amit gyakran hűtőfolyadék-szivárgás okoz.
Szintén fontos a légzsák és ABS-jelzés: ha ezek világítanak, a rendszer vészhelyzetben nem működik megfelelően. A guminyomás-ellenőrző (TPMS) sárga ikonja már kisebb eltérésnél is felvillanhat, főleg hidegben – érdemes pár perc után újra ellenőrizni.
A modern autókban ma már több mint 60 különféle piktogram lehet, ezért a kézikönyv átolvasása nem felesleges: a jelzések ismerete nemcsak pénzt, hanem életeket is menthet, ha nem szeretne ezeknek utánanézni, előző cikkünkből meríthet információkat hozzá!
