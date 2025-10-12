Látványos fotókan az autótemetők melankolikus világa

Nemrég arról számoltunk be, hogy Veszprémben ismét megkezdődött a roncsautók elszállítása a közterületekről – az önkormányzat a városi környezet és a közlekedésbiztonság érdekében takarítja el a rendszám nélküli, évek óta veszteglő járműveket. De miközben a városokból eltűnnek a rozsdás autók, az ország és a világ más pontjain a természet visszahódította azokat a helyeket, ahol a járművek már nem az utakat róják, hanem a múltat őrzik. Ezt a placcot nevezzük autótemetőnek, mutatjuk, mi lesz a sorsuk azoknak az autóknak, amelyek már a bontóig sem jutnak el.

Ahol az idő megállt: az egyik autótemető két roncsa Békés megyében

Fotó: szeged365.hu

Magyarországi autótemetők – a rozsda romantikája

Hazánkban nincsenek hivatalos autótemetők a szó klasszikus értelmében, de az urbexfotósok és felfedezők több helyen is dokumentálták, hol nyugszanak elhagyott autók csoportjai. A Budakeszi környéki erdőkben például egy titokzatos, több tucat autóból álló roncsmezőre bukkantak, ahol a járművek nagy része az 1970–80-as évekből származik.

A Dragon Urbex csapata pár éve, Szegedtől mintegy 80 kilométerre, egy Békés megyei erdősávban talált rá egy kisebb autószalonra emlékeztető, KGST-roncsmezőre – Barkasok, Wartburgok, Kispolákok és egy W124-es Mercedes pihen ott a fák között, mintha a történelem egyszerűen leállította volna a motort. A helyszínt – ahogy az urbex szabályai diktálják – titokban tartják, de a fotók nosztalgikus hangulatot idéznek.

Az idő és a rozsda lassan műalkotássá formálta a vasat

Kerekek helyett gyökerek – az autók végső nyughelyei Magyarországon

Fotó: szeged365.hu

A világ leghíresebb autótemetői

A világban több olyan hely létezik, amely ma már zarándokhely az autórajongók és fotósok számára. Az egyik legismertebb az amerikai Old Car City Georgia államban: több mint 34 hektárnyi erdő, benne több ezer klasszikus járművel – 1930-as Fordok, Cadillacek, rozsdás pickupok.

A rozsda az autótemetők szobrásza – mindegyik kocsi külön műalkotássá válik

Fotó: oldcarcity.com

Európában a belga Chatillon erdeje vált híressé, ahol amerikai katonák hagyták hátra autóikat a második világháború után. Az évtizedek alatt a természet teljesen körbenőtte a kocsikat, a hely ma már inkább mesevilágnak tűnik, mint roncstelepnek. Japánban a Gunma megyei autótemető az R31-es Nissan Skyline-okkal hódította meg a közösségi médiát – itt az azonos típusból több tucat áll egymás mellett, mintha a gyár egykor itt felejtette volna őket.