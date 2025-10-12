1 órája
Látványos fotókan az autótemetők melankolikus világa
Hazánkban évente mintegy 120–130 ezer gépjármű kerül ki a forgalomból, de ezek közül több ezer soha nem jut el a bontótelepekig. A legtöbb autó újrahasznosítás helyett udvarokban, ipartelepeken vagy elhagyott erdősávokban fejezi be életét – lassan beleolvadva a tájba. Az autótemetők különös világa egyszerre ipari rom és természetes műalkotás: a rozsda, a moha és az idő közösen írja tovább azt, amit a technika már elengedett.
Nemrég arról számoltunk be, hogy Veszprémben ismét megkezdődött a roncsautók elszállítása a közterületekről – az önkormányzat a városi környezet és a közlekedésbiztonság érdekében takarítja el a rendszám nélküli, évek óta veszteglő járműveket. De miközben a városokból eltűnnek a rozsdás autók, az ország és a világ más pontjain a természet visszahódította azokat a helyeket, ahol a járművek már nem az utakat róják, hanem a múltat őrzik. Ezt a placcot nevezzük autótemetőnek, mutatjuk, mi lesz a sorsuk azoknak az autóknak, amelyek már a bontóig sem jutnak el.
Magyarországi autótemetők – a rozsda romantikája
Hazánkban nincsenek hivatalos autótemetők a szó klasszikus értelmében, de az urbexfotósok és felfedezők több helyen is dokumentálták, hol nyugszanak elhagyott autók csoportjai. A Budakeszi környéki erdőkben például egy titokzatos, több tucat autóból álló roncsmezőre bukkantak, ahol a járművek nagy része az 1970–80-as évekből származik.
A Dragon Urbex csapata pár éve, Szegedtől mintegy 80 kilométerre, egy Békés megyei erdősávban talált rá egy kisebb autószalonra emlékeztető, KGST-roncsmezőre – Barkasok, Wartburgok, Kispolákok és egy W124-es Mercedes pihen ott a fák között, mintha a történelem egyszerűen leállította volna a motort. A helyszínt – ahogy az urbex szabályai diktálják – titokban tartják, de a fotók nosztalgikus hangulatot idéznek.
Az idő és a rozsda lassan műalkotássá formálta a vasat
A világ leghíresebb autótemetői
A világban több olyan hely létezik, amely ma már zarándokhely az autórajongók és fotósok számára. Az egyik legismertebb az amerikai Old Car City Georgia államban: több mint 34 hektárnyi erdő, benne több ezer klasszikus járművel – 1930-as Fordok, Cadillacek, rozsdás pickupok.
Európában a belga Chatillon erdeje vált híressé, ahol amerikai katonák hagyták hátra autóikat a második világháború után. Az évtizedek alatt a természet teljesen körbenőtte a kocsikat, a hely ma már inkább mesevilágnak tűnik, mint roncstelepnek. Japánban a Gunma megyei autótemető az R31-es Nissan Skyline-okkal hódította meg a közösségi médiát – itt az azonos típusból több tucat áll egymás mellett, mintha a gyár egykor itt felejtette volna őket.
A rozsda is mesél
Akár a Bakony csendes települései mellett, akár a tengerentúl erdeiben, az autótemetők időbeli archívumok:
Fémet, történetet és emberi sorsokat őriznek
Minden karosszéria mögött ott a valaha vezető ember, az út, a város, a korszak – és ahogy a természet lassan visszaveszi, amit az ember elvett, úgy válnak ezek a helyek a mulandóság szobrászataivá. Míg Veszprémben a közterületek megtisztulnak a rozsdás járművektől, máshol ezek a roncsok már a természet múzeumaiban pihennek – némán, de beszédesen.
