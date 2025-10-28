Balatoni büszkeség: Szántay Péterre is szavazhatsz Az Év Fiatal Szállodása versenyen

október 28., kedd

Elindult Az Év Fiatal Szállodása 2025 közönségszavazása, amelyen az ország minden tájáról 22 tehetséges szakember méri össze tudását és vendéglátói szemléletét. A rangos elismerést a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége hirdeti meg minden évben, hogy felhívja a figyelmet azokra a fiatalokra, akik elhivatottságukkal és szakmai tudásukkal példát mutatnak a turizmus-vendéglátás területén.

Titzl Vivien

A mezőnyben egyedüli veszprémi indulóként szerepel Szántay Péter, a Kenese Bay Garden Resort & Conference lelkes munkatársa, aki nemcsak munkahelyét, hanem az egész balatoni régiót és Veszprém vármegyét képviseli Az Év Fiatal Szállodása versenyben. Péter neve már ismerősen cseng a szakmában: fiatal kora ellenére több országos és nemzetközi versenyen is bizonyította rátermettségét.

Fotó: Év Fiatal Szállodása weboldal

Az Év Fiatal Szállodása verseny: veszprémi indulóként szerepel Szántay Péter 

Szántay Péter végzettségét a Veszprémi SZC Jendrassik–Venesz Középiskolájában szerezte, ahol vendéglátás-szervező – vendéglős technikusi képesítést kapott.

Már tanulóévei alatt is kiemelkedő sikereket ért el:

  •  2014-ben a Gundel Károly Nemzetközi Ifjúsági Gasztronómiai Versenyen csapatban ezüstérmes lett, és megkapta a legautentikusabb menüsor különdíját is.
  • 2015-ben ugyanitt a legkiemelkedőbb pincérmunkáért járó különdíjat vehette át.
  •  2016-ban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett EuroSkills SkillsHungary válogatón pincér kategóriában országos II. helyezést ért el.

A verseny közönségszavazása október 29-én, szerdán 20.00 óráig tart, így bárki leadhatja voksát Péterre a fiatalszallodas.hu/szavazas
oldalon.
A szavazás érvényességéhez név és e-mail cím megadása kötelező, és egy e-mail címmel csak egyszer lehet szavazni – a voksot pedig a visszaigazoló e-mailben küldött linkkel kell véglegesíteni.

A szavazás állása naponta 16 órakor frissül, a közönségdíj nyertesét pedig október 30-án hirdetik ki.

Egy biztos: Szántay Péter már azzal is elismerést vívott ki, hogy Veszprém vármegyét képviselheti a legjobb fiatal szállodások között. Most rajtunk a sor, hogy egy veszprémi tehetségre szavazva támogassuk a jövő vendéglátós sztárját!

 

 

