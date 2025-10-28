11 perce
Balatoni büszkeség: Szántay Péterre is szavazhatsz Az Év Fiatal Szállodása versenyen
Elindult Az Év Fiatal Szállodása 2025 közönségszavazása, amelyen az ország minden tájáról 22 tehetséges szakember méri össze tudását és vendéglátói szemléletét. A rangos elismerést a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége hirdeti meg minden évben, hogy felhívja a figyelmet azokra a fiatalokra, akik elhivatottságukkal és szakmai tudásukkal példát mutatnak a turizmus-vendéglátás területén.
A mezőnyben egyedüli veszprémi indulóként szerepel Szántay Péter, a Kenese Bay Garden Resort & Conference lelkes munkatársa, aki nemcsak munkahelyét, hanem az egész balatoni régiót és Veszprém vármegyét képviseli Az Év Fiatal Szállodása versenyben. Péter neve már ismerősen cseng a szakmában: fiatal kora ellenére több országos és nemzetközi versenyen is bizonyította rátermettségét.
Az Év Fiatal Szállodása verseny: veszprémi indulóként szerepel Szántay Péter
Szántay Péter végzettségét a Veszprémi SZC Jendrassik–Venesz Középiskolájában szerezte, ahol vendéglátás-szervező – vendéglős technikusi képesítést kapott.
Már tanulóévei alatt is kiemelkedő sikereket ért el:
- 2014-ben a Gundel Károly Nemzetközi Ifjúsági Gasztronómiai Versenyen csapatban ezüstérmes lett, és megkapta a legautentikusabb menüsor különdíját is.
- 2015-ben ugyanitt a legkiemelkedőbb pincérmunkáért járó különdíjat vehette át.
- 2016-ban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett EuroSkills SkillsHungary válogatón pincér kategóriában országos II. helyezést ért el.
A verseny közönségszavazása október 29-én, szerdán 20.00 óráig tart, így bárki leadhatja voksát Péterre a fiatalszallodas.hu/szavazas
oldalon.
A szavazás érvényességéhez név és e-mail cím megadása kötelező, és egy e-mail címmel csak egyszer lehet szavazni – a voksot pedig a visszaigazoló e-mailben küldött linkkel kell véglegesíteni.
A szavazás állása naponta 16 órakor frissül, a közönségdíj nyertesét pedig október 30-án hirdetik ki.
Egy biztos: Szántay Péter már azzal is elismerést vívott ki, hogy Veszprém vármegyét képviselheti a legjobb fiatal szállodások között. Most rajtunk a sor, hogy egy veszprémi tehetségre szavazva támogassuk a jövő vendéglátós sztárját!
