Kóruselőadás
36 perce
Az Országházban énekeltek
A városlődi Paul Angermann Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola kórusának előadását és Csekényi Franciska sváb dialektusban előadott vidám történetét hallhatták az Országház Felső Rendházi termében október 9-én tartott Nemzetiségi Ösztöndíjas Pedagógushallgatók harmadik parlamenti találkozóján.
A rendezvényt Soltész Miklós államtitkár nyitotta meg.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre