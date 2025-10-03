október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Puzzle

22 perce

Mesés kirándulás a Balaton-felvidék szívében

Címkék#természet#bor#Balaton-felvidéki Nemzeti Park#táj#történelem

Az őszi Balaton-felvidék igazi varázslat: aranyló szőlőhegyek, csendes erdők és nyugodt falvak váltják egymást. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park területe ilyenkor különösen hangulatos, ahol a természet színei és a történelem rétegei egyszerre bontakoznak ki.

Munkatársunktól

A Balaton-felvidék a Balaton északi partjától északra terül el, lankás dombokkal, bazalt tanúhegyekkel és mély völgyekkel. A vidék 1997 óta a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része, amely több mint ötvenezer hektárnyi területet véd. Ősszel a dombok új arcukat mutatják: a szőlősorok vöröses-arany színekbe öltöznek, a sziklás lejtőkön pedig hosszú árnyékok nyúlnak végig.

Balaton-felvidék
Balaton-felvidék ősszel naplementében is elkápráztatja az ide látogatókat
Fotó: www.agraroldal.hu

A Balaton-felvidék legendái

Az őszi Balaton-felvidék élménye nem csupán a színekben rejlik. A sziklagyepek és tölgyesek között madarak vonulnak, a bükkösök mélyén avar zizeg, a csendet pedig néha egy bagoly huhogása töri meg. A mediterrán klímának köszönhetően különleges növények is otthonra lelnek itt, miközben a hűvösebb északi lejtőkön még árnyas erdők is megbújnak. Ez a változatosság teszi a tájat különösen gazdaggá.

Ember és kultúra – bor, történelem, legendák

A Balaton-felvidék ősidők óta lakott, falvai, templomromjai és kastélyai a múlt emlékeit idézik. Az emberi jelenlét leglátványosabb nyoma azonban a szőlő és a bor: a Balaton-felvidéki borvidék világszerte ismert nedűket ad, amelyek szüreti hangulata ősszel tölti meg a tájat. A helyi legendák, mint a Haláp-hegy óriásairól szóló történet, csak még mesésebbé teszik a vidéket.

Miért érdemes ősszel felfedezni?

Az őszi Balaton-felvidék csendesebb, mint a nyári hónapokban. Nincs zsivaj, helyette béke, lassúság és a természet változásának szépsége várja az utazót. A napfény ilyenkor aranyosabb, a levegő friss, a táj pedig egyszerre hív túrára, borkóstolóra vagy egyszerű elmélkedésre a dombok között.

Ahogy a táj mozaikos, úgy a kirakós darabjai is apró részletekből állnak össze egésszé. Ha szeretnél kicsit elmerülni a Balaton-felvidék őszi hangulatában, próbáld ki az ehhez a cikkhez készült online puzzle-t!

Így rakd ki a puzzle-t:

A puzzle-darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot. 

Segítségül a teljes fénykép róla:

Balaton-felvidék
A Balaton-felvidék ősszel is csodálatos látványt nyújt a kirándulóknak
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu