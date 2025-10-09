A bábszínház felnőttként is hatalmas élmény

Meg sem tudom mondani, hány évvel ezelőtt jártam utoljára bábszínházban. Bennem is, ahogy sok más emberben, még élénken él az az elképzelés, hogy a bábelőadások csak gyermekeknek valók. Pedig ennél nagyobbat nem is tévedhetnénk.

A bábszínház nem csak a gyermekeknek tud élményt nyújtani

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A bábszínház felnőtteknek is szól

A bábelőadás, amit legutóbb néztem, teljesen kikapcsolt. Egy általam jól ismert mesét dolgozott fel, sokszor olyan viccekkel élve, amit inkább az idősebb korosztály ért. A történet nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek számára is elgondolkodtató volt, még sokáig meséltem róla ismerőseimnek. Engem az előadás meggyőzött arról, hogy a felnőttek is ugyanannyira élvezhetnek egy bábelőadást, mint a kisebbek, és próbálom rávenni még több ismerősömet, hogy kövessék példámat és tegyenek egy próbát. Biztosan nem fogják megbánni.