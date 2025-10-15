Őszi ízek és hegyi kalandok – újra itt a Gasztrohegy Badacsonyban

A hegy ilyenkor is varázslatos: a színesedő levelek, a szőlősorok közt kanyargó utak és a Balaton látványa ősszel különösen hívogató. Badacsony a Gasztrohegy programsorozattal ismét életre kel – séfek, borászok és vendéglátók közös összefogásával. Az esemény célja, hogy a látogatók ne csak megkóstolják, hanem meg is éljék a hely ízeit, illatait és hangulatát – sétálva vagy akár kétkeréken felfedezve a hegyet.

A Gasztrohegy hétvégéken különleges fogásokkal és borokkal hív felfedező útra az őszi Badacsony

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Őszi ízek várnak Badacsonyban

Az október 18–19-i hétvége témája a „Színes Badacsony”, ahol az ősz ízei kerülnek főszerepbe. A séfek az erdő kincseiből merítenek ihletet: gombák, vadhúsok, bogyók és gesztenye adnak alapot a különleges, szezonális fogásoknak. A helyi alapanyagokra épülő menüsorokat gondosan összeválogatott badacsonyi borok kísérik, így az ízélmény teljes lesz.

A Gasztrohegy egyedülálló gasztroturisztikai kezdeményezés, amely 2017-ben indult útjára, és mára a Badacsonyi borvidék egyik legfontosabb közösségi programjává nőtte ki magát. Az októbertől májusig tartó sorozat minden hónapban más tematikával várja az érdeklődőket. A séfek minden alkalommal új kóstolóadagokat alkotnak, hogy a vendégek minél több helyszínt felfedezhessenek – hiszen a Gasztrohegy lényege a kalandozás, az ízek közötti utazás.

A programban idén tizenkét helyszín vesz részt:

Éttermi állomások: Hableány, Laposa Birtok, Borbarátok, Bonvino Borbár, Tilia Borvendéglő, Nefelejcs Badacsonytördemic, Folly Arborétum, Mede by Adam Mede (új belépő).

Desszert- és borsarok: Istvándy Borműhely, Pláne Badacsony Borterasz, LaTéne Desszertműhely, Hinta Badacsony.

A vendéglátóhelyek szombaton 12–21 óráig, vasárnap pedig 12–19 óráig várják az érkezőket. Az őszi eseményt további tematikus hétvégék követik: novemberben jön a „Legyen vörös!”, februárban a „Valentin-nap”, áprilisban a „Tüzes Badacsony!”, májusban pedig a „Tapasok éjszakája”. Az idei szezon egyik újdonsága, hogy nincs szükség bérletre – a látogatók szabadon választhatnak, melyik helyszínen kóstolnak bele a Gasztrohegy világába. Minden vendéglátóhely saját, tematikus ajánlattal készül, így akár egyetlen nap alatt is változatos ízélményben lehet része annak, aki a hegyet bejárja.