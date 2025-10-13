október 13., hétfő

Közös élmények

Túrák és emlékoszlop-avatás a Bakancsos Természetjárókkal

A természetkedvelők közössége egy különleges eseményen gyűlt össze a hétvégén. A Bakancsos Természetjárók emlékoszlopa Döbröntén új helyre került, ünnepi túrákkal kísérve – írta Terebesi Józsefné, a Bakancsosok vezetője.

Balogh Rebeka

A Bakancsos Természetjárók lelkes csapata újra találkozott, hogy együtt élvezze a természet adta élményeket és a társaság örömét. A napot jókedv, nevetés és a szabadban töltött pillanatok jellemezték.

A Bakancsos Természetjárók által szervezett túra nemcsak a természet szeretetét erősítette, hanem a közösség összetartását is. Forrás: Terebesi Józsefné a Bakancsosok vezetője
Fotó: Terebesi Józsefné, a Bakancsosok vezetője

Bakancsos Természetjárók túrái és emlékoszlopa

A Bakancsos Természetjárók Ó-Döbröntéről a zöld + jelzésen a Bende erdőbe – érintve a Mária-képet és a Kovács László-emlékhelyet – szerveztek túrákat. A résztvevők az út végén virágot helyeztek el Kovács László sírján, tiszteletüket kifejezve az 50 éven át végzett munkájáért a várünnepségek szervezésében.

A szeptember 27-i programhoz 7, 17 és 27 km-es távokon lehetett csatlakozni Farkasgyepű, Csurgó-kút és Magyarpolány érintésével Czibula György vezetésével. A túrák és az avatás a Szarvasház 60. születésnapjához kapcsolódtak, ami a helyi közösség számára különleges alkalom volt.

Fotó: Terebesi Józsefné, a Bakancsosok vezetője

Ünnepi megemlékezés és köszönet

Délután 4 órakor kezdődött a hivatalos ünnepség a Szarvasház előtt. Czibula György beszélt a ház múltjáról és a faluban korábban működő turistaházakról. Ezt követően Terebesi József köszönetet mondott Döbrönte polgármesterének, Verrasztó Károlynak és az önkormányzatnak, hogy lehetővé tették a régi emlékoszlop méltó elhelyezését. A falubeliek örömmel fogadták az avatást, az oszlop a helyiek szerint az eredetihez hűen került vissza.

Az eseményen emlékeztek az elődökre, köztük Gáti Lászlóra, a Textiles Szakosztály korábbi vezetőjére, akinek két fia, László és Tamás feleségeikkel részt vettek a megemlékezésen.

A csoport a már elhunyt túratársak előtt is tiszteletét fejezte ki. Beke Ágnes köszönetet mondott Terebesi Józsefnek, aki harminc éven át vezette a csapatot, idejét és erejét nem kímélve. A napot közös vacsora és beszélgetés zárta, amely során a résztvevők élményeket osztottak meg.

A rendezvényen mintegy 70 fő vett részt, köztük Harkai Ferenc, a Veszprém Megyei Természetjáró Szövetség elnöke, valamint Pápa polgármestere, Grőber Attila.

A természetjárás élménye a megyében nem új keletű: hasonló hangulatú túrákról, például a Csárda-hegyi őskarsztról is beszámoltunk korábban, ahol a Kéktúra útvonal mentén különleges sziklakatlan várta a látogatókat. A Bakancsos Természetjárók mostani rendezvénye így is a közösségi túrák hagyományát folytatta.

 

