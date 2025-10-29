Turistafelszerelés helyett lőszert gyártottak – Így indult Veszprém legnagyobb gyára, a Bakony Művek

A gyújtógyertya, ami nem lett egyből világsiker

Volt egy kényes sztori is. A budapesti gyújtógyertyaüzemet a hatvanas évek végén „betolták" a Bakony alá. A termék először Timkor néven futott, majd Bakony gyújtógyertya lett belőle. A gond az volt, hogy a minőség nem volt mindig ott, ahol lennie kellett, a piac inkább vette az NDK-s Isolator gyertyát. A selejtarány néha húsz százalék (!) körül mozgott. Erre jött a korszakváltás: a nyolcvanas évek elején a Bakony Művek leszerződött az angol KLG-vel (Smith Industries). Ez teljes technológiatranszfert jelentett: receptúra, kemence, mérés, minden. A gyár 1982-re eljutott oda, hogy már nemcsak belföldre, hanem tőkés piacra is tudott gyertyát adni. Ez akkoriban ritka volt, mint a valutás banán karácsony előtt.

Ahol a szifonpatron és a Lada egy tőről fakadt: a Bakony Művek gépsorai változatos palettával szállítottak a KGST piacra

Forrás: Arcanum

Veszprém ipari gerince – és a lejtő kezdete

A nyolcvanas évek elején a cég már nemcsak egy gyár volt, hanem rendszer: Veszprém mellett hét másik telephelyen dolgoztak (Várpalota, Tapolca, Keszthely, Devecser, Dudar, Kerta, Mezőlak), Budapesten pedig saját márkabolt működött a Kertész utcában. A vállalat annyira meghatározó szereplő volt, hogy a munkaerőpiac gyakorlatilag hozzá igazodott. A létszám 3000-ről 5000-re ugrott, majd 6100-ra, és a dolgozók több mint fele nő volt – ez fontos: a Bakony Művek nemcsak ipart épített, hanem családi megélhetést adott egész városrészeknek. Csakhogy közben a nagy rendszer már recsegett-ropogott. A KGST-kapcsolatok lassultak, az alkatrész-utánpótlás akadozott, a beruházások csúsztak, a géppark öregedett. 1985 után már látszott, hogy az a modell, amely Ladában, licencben és állami háttérben gondolkodik, nem tartható fenn sokáig... Aztán a rendszerváltás és a Szovjetunió 1991-ben bekövetkezett felbomlása, ezzel az exportpiacok drasztikus csökkenése megpecsételte a Bakony Művek sorsát.