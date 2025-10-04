TikTokon hódít a Bakony Napoli – A bakonyi pizzéria, ahol még asztalt is nehéz foglalni

október 4., szombat

Egy TikTok-videó újra reflektorfénybe hozta a Bakony Napoli pizzériát, amely most ünnepli első születésnapját. A hely nemcsak a közösségi médiában futott nagyot, hanem bekerült a Dining Guide top 50 pizzéria listájára is.

A Bakony szívében, Csetény és Szápár között, a szélerőmű után egy bekötőúton található a Bakony Napoli pizzéria. A hely különlegessége, hogy külterületen van, így például vezetékes csatornahálózat nincs, ezért a vendégeket elsőre egy Toi Toi WC látványa fogadja. Bár ez sokakat meglephet, a pizzéria ennek ellenére is hatalmas népszerűségnek örvend.

Bakony Napoli: a hely, ahova nem egyszerű bejutni
Forrás: bakony.napoli Tik Tok

Bakony Napoli: a hely, ahova nem egyszerű bejutni

A TikTokra feltöltött rövid videó újra felhívta rájuk a figyelmet, és a pizzéria első születésnapja csak fokozta az érdeklődést.

Nem véletlen, hogy – mint korábban is írtuk – a Bakony Napoli tavaly bekerült a Dining Guide országos top 50 pizzéria listájára, ami komoly szakmai elismerés egy ilyen kis helynek. A pizzéria csak hétvégén tart nyitva, és kizárólag előzetes asztalfoglalással lehet biztosra menni.

Akik ezt elmulasztják, gyakran hoppon maradnak, ahogy mi is jártunk: a helyszínen közölték, hogy minden asztal foglalt. Ez is jól mutatja, mekkora az érdeklődés a bakonyi pizzéria iránt. És hogy milyen a pizzájuk? Ezt inkább rátok bízzuk: várjuk a személyes tapasztalatokat, beszámolókat kommentben!

 

