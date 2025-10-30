2 órája
Több órás áramszünet a Bakony fővárosában és két faluban – Az E.ON-tól tudjuk az okát (helyszíni fotók)
Szerdáról csütörtökre virradóra megerősödött a szél a Magas-Bakonyban. A szeles időjárás hozzájárulhatott, hogy több órára le kellett mondaniuk az áramról a zircieknek és a bakonyi kisvároshoz közeli két falu lakóinak. Az E.ON-tól tudjuk a bakonyi áramszünet, az üzemzavar pontos okát és döbbenetes látványt nyújtó helyszíni fotókat is kaptunk az áramszolgáltatótól.
Nem tervezett bakonyi áramszünet okozott kellemetlenséget három település lakóinak csütörtökön. Először Porva polgármesterétől tudtunk meg erről részleteket, de kiderült, hogy nemcsak ebben a bakonyi zsákfaluban, máshol is nélkülözniük kellett mindazt a lakosoknak, amihez áram kell, mert az időjárással, a széllel összefüggő szolgáltatáskimaradás őket is érintette.
Bakonyi áramszünet, fakidőlés miatti áramkimaradás
Az E.ON Hungária Zrt-től kértünk tájékoztatást az áramszünetről. Kiderült, hogy fakidőlés okozta.
Az áramszolgáltató lapunknak elküldött válasza szerint csütörtökön késő délelőtt Zirc határában – az áramhálózat biztonsági övezetén kívülről – két 14-16 méter magas elszáradt fenyőfa a középfeszültségű hálózatra dőlt, ezzel áramkimaradást okozva Porva és Borzavár településeken, továbbá a Bakony fővárosa is érintett volt e téren, egy részén órákig nem volt áram.
Az E.ON szakemberei azonnal a helyszínre érkeztek és a hiba feltárását követően megkezdték a javítást, így az áramszolgáltatás mostanra helyreállt
– írta a szolgáltató a levelében, amit kora délután kaptunk meg.
Miért olyan fontos a gallyazás?
Az E.ON egyúttal felhívta arra a figyelmet tájékoztatásában, hogy a villamos vezetékek környezetében életvédelmi és üzembiztonsági okokból szükség van a növényzet rendszeres gondozására, a gallyazás évenkénti elvégzésére.
A törvényi szabályozás értelmében a vezetékek közelében lévő növényzetet az ingatlantulajdonosoknak – magánszemélyeknek vagy önkormányzatoknak – kell rendszeresen gondozniuk. A gallyazás célja, hogy a növényzet a villamos hálózat biztonsági övezetének határát ne érje el, veszélyes közelség ne alakuljon ki.
A viharos időjárás ugyanis a leggyakrabban azzal okoz fennakadásokat az áramszolgáltatásban, hogy fákat dönt a településeket ellátó légvezetékekre, elszakítva vagy megsértve azokat. Az ügyfelek azzal is tehetnek az üzemzavarok elkerüléséért, hogy gondoskodnak az ingatlanukon található növényzet rendszeres gallyazásáról.
