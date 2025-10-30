Több órás áramszünet a Bakony fővárosában és két faluban – Az E.ON-tól tudjuk az okát (helyszíni fotók)

Nem tervezett bakonyi áramszünet okozott kellemetlenséget három település lakóinak csütörtökön. Először Porva polgármesterétől tudtunk meg erről részleteket, de kiderült, hogy nemcsak ebben a bakonyi zsákfaluban, máshol is nélkülözniük kellett mindazt a lakosoknak, amihez áram kell, mert az időjárással, a széllel összefüggő szolgáltatáskimaradás őket is érintette.

Bakonyi áramszünet – Áramkimaradást okozott két száraz fenyő.

Forrás: E.ON

Bakonyi áramszünet, fakidőlés miatti áramkimaradás

Az E.ON Hungária Zrt-től kértünk tájékoztatást az áramszünetről. Kiderült, hogy fakidőlés okozta.

A hálózatra dőltek a hatalmas fák.

Forrás: E.ON

Az áramszolgáltató lapunknak elküldött válasza szerint csütörtökön késő délelőtt Zirc határában – az áramhálózat biztonsági övezetén kívülről – két 14-16 méter magas elszáradt fenyőfa a középfeszültségű hálózatra dőlt, ezzel áramkimaradást okozva Porva és Borzavár településeken, továbbá a Bakony fővárosa is érintett volt e téren, egy részén órákig nem volt áram.

Az E.ON szakemberei azonnal a helyszínre érkeztek és a hiba feltárását követően megkezdték a javítást, így az áramszolgáltatás mostanra helyreállt

– írta a szolgáltató a levelében, amit kora délután kaptunk meg.

Jól látszik, mi volt az oka, hogy három bakonyi településen órákig nem volt áram.

Forrás: E.ON

Miért olyan fontos a gallyazás?

Az E.ON egyúttal felhívta arra a figyelmet tájékoztatásában, hogy a villamos vezetékek környezetében életvédelmi és üzembiztonsági okokból szükség van a növényzet rendszeres gondozására, a gallyazás évenkénti elvégzésére.