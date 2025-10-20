1 órája
Újabb bakonyi baleset történt a horrorkereszteződésben, ezt a Tesco-kanyart elátkozták
Veszélyes kereszteződés, az biztos. Egy újabb ütközés előlépteti a 82-es főút legveszélyesebb kereszteződésévé a Tesco-kanyart? A hétvégi bakonyi baleset újabb részleteit mutatjuk, és a különleges helyszínt érintő lehetőségeket.
A Veszprém vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint a 82-es főút Magas-Bakonyon átvezető szakaszán történt megint baleset vasárnap délelőtt. A bakonyi balesetben két jármű ütközött össze Zirc belterületén, az úgynevezett Tesco-kanyarban.
Bakonyi baleset a Tesco-kanyarban
A rendőrségi tájékoztatás szerint a Tesco parkolójából akart a Subarut vezető hölgy kikanyarodni a 82-es főútra, az Állomás utca irányába. A kikanyarodáskor karambolozott egy Mercedes tehergépjárművel, amely a főúton haladt. A közlekedési baleset miatt átmenetileg a rendőrség forgalomirányítására volt szükség, de szerencsére személyi sérülés nem történt, anyagi kárral járt az ütközés.
Hasonló balesetekről, amelyek ebben a veszélyes kereszteződésben történtek, már idén márciusban is írtunk.
Nyáron pedig kamion és személyautó ütközött a zirci Tesco-kanyarban, óriási volt a torlódás emiatt a 82-es főúton. A helyszíni fotókon látszik, hogyan tört össze a kocsi bal oldala.
Sokan úgy vélik, a hasonló balesetek körforgalom kialakításával megelőzhetőek lennének.
Hangsúlyoznunk kell, nem tudhatjuk a friss baleset pontos okait, azt hatósági vizsgálat állapíthatja meg. Azonban az óvatos, körültekintő közlekedésre szeretnénk felhívni a figyelmet.
Veszélyes kereszteződés a 82-esen
- A baleset a 82-es főúton, Zircen történt. A Bakonyban több veszélyes része van ennek a főútnak, de sokak szerint az egyik különösen veszélyes kereszteződés a Tesco közelében található.
- Ez egy csaknem derékszögű kanyar.
- Itt lehet egy éles kanyarban Nagyesztergár, Mór felé lekanyarodni a Győrt Veszprémmel összekötő 82-esről, illetve itt lehet Mór felől rákanyarodni a főútra.
- Emellett itt lehet a Tesco és a Pepco áruház parkolójába bejutni.
- Benzinkút is található itt és egy Rossmann nyílhat meg jövő nyáron a többi üzlet mellett.
- A főút itt többsávosra szélesedik a kanyarodósávok miatt,
- és természetesen zebrák is vannak a közelben,
- ráadásul egy vasúti átjáró is.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. lapunknak nyáron elküldött tájékoztatása szerint az érintett csomópontban az elmúlt öt évben összesen:
- egy könnyű
- és egy súlyos sérüléssel járó
baleset történt, ezért jelenleg a csomópont átépítése nem indokolt.
Retró kvíz: Mennyi legendás járgányt ismersz fel retró fotókról? Teszteld le!Felismeri mind a 11 márkát a retró fotókon?
Kutyásoknak is remek túrázóhelyek a Bakonyban és a Balatonnál, 7 kipróbált célpont (képgaléria)Ebeknek is remek túrahelyek, Pite és Vacak ajánlásával.
A magas-bakonyiak tudják a legjobb sváb hájas titkát, megkaptuk a receptjétMinimális alapanyag, sertésháj és pontos hajtogatás.