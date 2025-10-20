Újabb bakonyi baleset történt a horrorkereszteződésben, ezt a Tesco-kanyart elátkozták

A Veszprém vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint a 82-es főút Magas-Bakonyon átvezető szakaszán történt megint baleset vasárnap délelőtt. A bakonyi balesetben két jármű ütközött össze Zirc belterületén, az úgynevezett Tesco-kanyarban.

Bakonyi balesetek – Nyáron egy kamionnal ütközött össze személyautó a zirci veszélyes kereszteződésben, a Tesco-kanyarban, nemrégiben egy Subaru és egy Mercedes.

Fotó: Zirci Önkormányzati Tűzoltóság

Bakonyi baleset a Tesco-kanyarban

A rendőrségi tájékoztatás szerint a Tesco parkolójából akart a Subarut vezető hölgy kikanyarodni a 82-es főútra, az Állomás utca irányába. A kikanyarodáskor karambolozott egy Mercedes tehergépjárművel, amely a főúton haladt. A közlekedési baleset miatt átmenetileg a rendőrség forgalomirányítására volt szükség, de szerencsére személyi sérülés nem történt, anyagi kárral járt az ütközés.

Hasonló balesetekről, amelyek ebben a veszélyes kereszteződésben történtek, már idén márciusban is írtunk.

Nyáron pedig kamion és személyautó ütközött a zirci Tesco-kanyarban, óriási volt a torlódás emiatt a 82-es főúton. A helyszíni fotókon látszik, hogyan tört össze a kocsi bal oldala.

Sokan úgy vélik, a hasonló balesetek körforgalom kialakításával megelőzhetőek lennének.

Hangsúlyoznunk kell, nem tudhatjuk a friss baleset pontos okait, azt hatósági vizsgálat állapíthatja meg. Azonban az óvatos, körültekintő közlekedésre szeretnénk felhívni a figyelmet.

Veszélyes kereszteződés a 82-esen

A baleset a 82-es főúton, Zircen történt. A Bakonyban több veszélyes része van ennek a főútnak, de sokak szerint az egyik különösen veszélyes kereszteződés a Tesco közelében található.

Ez egy csaknem derékszögű kanyar.

Itt lehet egy éles kanyarban Nagyesztergár, Mór felé lekanyarodni a Győrt Veszprémmel összekötő 82-esről, illetve itt lehet Mór felől rákanyarodni a főútra.

Emellett itt lehet a Tesco és a Pepco áruház parkolójába bejutni.

Benzinkút is található itt és egy Rossmann nyílhat meg jövő nyáron a többi üzlet mellett.

A főút itt többsávosra szélesedik a kanyarodósávok miatt,

és természetesen zebrák is vannak a közelben,

ráadásul egy vasúti átjáró is.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. lapunknak nyáron elküldött tájékoztatása szerint az érintett csomópontban az elmúlt öt évben összesen:

egy könnyű

és egy súlyos sérüléssel járó

baleset történt, ezért jelenleg a csomópont átépítése nem indokolt.