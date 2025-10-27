Többen fennakadtak az erdei razzián a Bakonyban, de ez nem elég, többen rommá büntetnék őket

A Veszprémi Erdőgazdaság Zrt., a Verga és a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kab-hegyi, bakonyi erdőterületeken tartott nemrégiben közös járőrözést. A razzia során két bírságot szabtak ki és két eljárást indítottak embereik.

Bakonyi erdő – A természet, az erdő védelme közös ügyünk, ezért a jövőben is számíthatunk olyan ellenőrzésekre, amelyeken a rendőrség emberei és az erdészek együtt járőröznek.

Forrás: Verga

Bakonyi erdő – A közös járőrözésnek komoly a célja

A bakonyi erdőterületek közös ellenőrzése során a rendőrség emberei és az erdészek közösen járőröztek a Veszprém és Várpalota környéki területeken. Az akcióban részt vettek a veszprémi járőrök, a rendőrség speciális egysége, valamint az erdőgazdaság rendészeti feladatokat ellátó munkatársai. A cél az erdőterületeken elkövetett jogsértések megelőzése, az illegális gépjárműhasználat visszaszorítása, és az erdei élőhelyek védelme.