Többen fennakadtak az erdei razzián a Bakonyban, de ez nem elég, többen rommá büntetnék őket
Négyen akadtak fenn nemrégiben az erdészek és a rendőrség közös razziáján. Tanulságosak a büntetések és sokat mondóak a kommentelők megjegyzései: sokan nem fogadják el, hogy a bakonyi erdők nem a krosszmotorosoké, mások annyira dühösek ezért rájuk, hogy szabályszegéskor elkoboznák járműveiket.
A Veszprémi Erdőgazdaság Zrt., a Verga és a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kab-hegyi, bakonyi erdőterületeken tartott nemrégiben közös járőrözést. A razzia során két bírságot szabtak ki és két eljárást indítottak embereik.
Bakonyi erdő – A közös járőrözésnek komoly a célja
A bakonyi erdőterületek közös ellenőrzése során a rendőrség emberei és az erdészek közösen járőröztek a Veszprém és Várpalota környéki területeken. Az akcióban részt vettek a veszprémi járőrök, a rendőrség speciális egysége, valamint az erdőgazdaság rendészeti feladatokat ellátó munkatársai. A cél az erdőterületeken elkövetett jogsértések megelőzése, az illegális gépjárműhasználat visszaszorítása, és az erdei élőhelyek védelme.
Az ellenőrzés során:
- két járművezető bírságot kapott a behajtási tilalom megsértéséért,
- két személlyel szemben szabálysértési eljárás indult.
Az erdőben és az erdészeti utakon az engedély nélküli járműhasználat quad, terepjáró, krosszmotor esetében is tilos.
Ennek a tilalomnak a megszegése sok kárt okoz:
- a természetet károsítja,
- veszélyezteti a túrázókat
- és a vadgazdálkodási tevékenységet.
Kirándulás előtt érdemes tájékozódni
- a területre vonatkozó közlekedési szabályokról,
- a katonai gyakorlatok időpontjairól,
- a gyűjthető és tilalom alá eső erdei termések szabályairól.
Az erdő védelme közös ügyünk. A jövőben további hasonló ellenőrzésekre is sor kerül. Köszönjük a rendőrség együttműködését!
– írta ki felületére a Verga.
Kié a bakonyi erdő? – Kommentháború
A Verga razziával kapcsolatos posztja alatti kommentek szerint a hozzászólók közül
- többen nem akarják elfogadni a tilalmat,
- mások pedig épp amellett érvelnek, hogy be kellene tartani ezeket a szabályokat.
Rendszeresek a krosszmotoros brigádok a Bakony erdeiben, állítják többen tapasztalataik alapján. Viszont az erdészeti gépek nem szórakozni járnak az erdőbe, nem is annyira zavarják a vadakat, mint a száguldozók, a járműveikkel vandál módon közlekedők – ezt is többen hangsúlyozzák véleményüket kifejtve.
Egyesek odáig mennének, hogy rommá büntetnék az összes krosszmotorost, sőt, elkoboznák a járműveiket, ahogy ezt tudomásuk szerint külföldön teszik a hatóságok.
