október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újabb ellenőrzések várhatók

32 perce

Többen fennakadtak az erdei razzián a Bakonyban, de ez nem elég, többen rommá büntetnék őket

Címkék#természet#Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság#bakonyi erdő#Bakonyban#rendőrség erdész#tilalom#bírság#motor#razzia#Verga

Négyen akadtak fenn nemrégiben az erdészek és a rendőrség közös razziáján. Tanulságosak a büntetések és sokat mondóak a kommentelők megjegyzései: sokan nem fogadják el, hogy a bakonyi erdők nem a krosszmotorosoké, mások annyira dühösek ezért rájuk, hogy szabályszegéskor elkoboznák járműveiket.

Rimányi Zita

A Veszprémi Erdőgazdaság Zrt., a Verga és a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kab-hegyi, bakonyi erdőterületeken tartott nemrégiben közös járőrözést. A razzia során két bírságot szabtak ki és két eljárást indítottak embereik.

Bakonyi erdő – A természet, az erdő védelme közös ügyünk, ezért a jövőben is számíthatunk olyan ellenőrzésekre, amelyeken a rendőrség emberei és az erdészek együtt járőröznek.
Bakonyi erdő – A természet, az erdő védelme közös ügyünk, ezért a jövőben is számíthatunk olyan ellenőrzésekre, amelyeken a rendőrség emberei és az erdészek együtt járőröznek. 
Forrás: Verga

Bakonyi erdő – A közös járőrözésnek komoly a célja

A bakonyi erdőterületek közös ellenőrzése során a rendőrség emberei és az erdészek közösen járőröztek a Veszprém és Várpalota környéki területeken. Az akcióban részt vettek a veszprémi járőrök, a rendőrség speciális egysége, valamint az erdőgazdaság rendészeti feladatokat ellátó munkatársai. A cél az erdőterületeken elkövetett jogsértések megelőzése, az illegális gépjárműhasználat visszaszorítása, és az erdei élőhelyek védelme.

Az ellenőrzés során:

  • két járművezető bírságot kapott a behajtási tilalom megsértéséért,
  • két személlyel szemben szabálysértési eljárás indult.

Az erdőben és az erdészeti utakon az engedély nélküli járműhasználat quad, terepjáró, krosszmotor esetében is tilos.

Ennek a tilalomnak a megszegése sok kárt okoz:

  • a természetet károsítja,
  • veszélyezteti a túrázókat 
  • és a vadgazdálkodási tevékenységet.

Kirándulás előtt érdemes tájékozódni

  • a területre vonatkozó közlekedési szabályokról,
  • a katonai gyakorlatok időpontjairól,
  • a gyűjthető és tilalom alá eső erdei termések szabályairól.

Az erdő védelme közös ügyünk. A jövőben további hasonló ellenőrzésekre is sor kerül. Köszönjük a rendőrség együttműködését!

– írta ki felületére a Verga.

Kié a bakonyi erdő? – Kommentháború

A Verga razziával kapcsolatos posztja alatti kommentek szerint a hozzászólók közül 

  • többen nem akarják elfogadni a tilalmat, 
  • mások pedig épp amellett érvelnek, hogy be kellene tartani ezeket a szabályokat.

Rendszeresek a krosszmotoros brigádok a Bakony erdeiben, állítják többen tapasztalataik alapján. Viszont az erdészeti gépek nem szórakozni járnak az erdőbe, nem is annyira zavarják a vadakat, mint a száguldozók, a járműveikkel vandál módon közlekedők – ezt is többen hangsúlyozzák véleményüket kifejtve. 

Egyesek odáig mennének, hogy rommá büntetnék az összes krosszmotorost, sőt, elkoboznák a járműveiket, ahogy ezt tudomásuk szerint külföldön teszik a hatóságok. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu