Programajánló 36 perce

A legkülönlegesebb gombás nap több mint kaland – Mutatjuk a részleteket

Egy napon minden évben a vadon szedhető gomba kerül a főszerepbe Veszprém vármegyében. Idén a bakonyi gombaszedésről mindent megtudhat, játékosan és terepgyakorlaton is, a legjobb szakemberektől a gombanapon. A hab a tortán, hogy gombarecepteket leshet el a mesterszakácstól, aki szinte szerelmes a bakonyi vadgombába.

A VIII. Bakony-balatoni Gombanapot idén október 25-én, szombaton tartja meg a Bakony-Balaton Gombász Természetvédő és Turisztikai Egyesület, ezúttal Zircen, a Reguly-szakképzőben. A bakonyi gomba persze a természetbe hívja a résztvevőket, így a Cuha völgyét is bejárhatják. Bakonyi gomba – A vadon termő ehető gomba íze össze se hasonlítható a boltiéval, főleg, ha ízletes vargánya kerülhet a kosarunkba.

Forrás: Vadgomba – Kisalföld és Bakony Bakonyi gomba – Gombaismeret és páratlan ízek A gombanapról összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Székelyföld gombáiról a téma szakértője beszél, összehasonlítja azokat a bakonyi gombafajokkal.

Gombaismereti versenyre és kvízjátékra is számíthatnak az érdeklődők.

Gasztronómiai kalandozás keretében a Reguly-szakképzőben Somogyi Tamás mesterszakács és tanítványai készítenek a helyszínen bakonyi sertéstokányt galuskával.

A gombatúra a Cuha völgyébe vezeti a kirándulókat, majd Porva-Csesznek állomásról vonattal mehetnek vissza Zircre. A bakonyi látnivalók közé sorolhatók a különböző gombafajok, a gombaismeretünket érdemes ezért is bővíteni.

Forrás: Vadgomba – Kisalföld és Bakony A gombanap kikapcsolódás és kaland lehet azoknak, akik gombaismeretüket bővítenék, hiszen a bakonyi gomba, a vadgomba páratlan ízeket ígér. S az ehető gombák mellett a mérgező gombák is a bakonyi látnivalók közé sorolhatók. Ezért is érdemes a gombaszedéshez tippeket adó cikkeinket elolvasni.

