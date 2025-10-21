36 perce
A legkülönlegesebb gombás nap több mint kaland – Mutatjuk a részleteket
Egy napon minden évben a vadon szedhető gomba kerül a főszerepbe Veszprém vármegyében. Idén a bakonyi gombaszedésről mindent megtudhat, játékosan és terepgyakorlaton is, a legjobb szakemberektől a gombanapon. A hab a tortán, hogy gombarecepteket leshet el a mesterszakácstól, aki szinte szerelmes a bakonyi vadgombába.
A VIII. Bakony-balatoni Gombanapot idén október 25-én, szombaton tartja meg a Bakony-Balaton Gombász Természetvédő és Turisztikai Egyesület, ezúttal Zircen, a Reguly-szakképzőben. A bakonyi gomba persze a természetbe hívja a résztvevőket, így a Cuha völgyét is bejárhatják.
Bakonyi gomba – Gombaismeret és páratlan ízek
A gombanapról összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.
- A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
- Székelyföld gombáiról a téma szakértője beszél, összehasonlítja azokat a bakonyi gombafajokkal.
- Gombaismereti versenyre és kvízjátékra is számíthatnak az érdeklődők.
- Gasztronómiai kalandozás keretében a Reguly-szakképzőben Somogyi Tamás mesterszakács és tanítványai készítenek a helyszínen bakonyi sertéstokányt galuskával.
- A sztárséf recepteket is megoszt a résztvevőkkel, előadást tart a gomba konyhai feldolgozásáról.
- A gombatúra a Cuha völgyébe vezeti a kirándulókat, majd Porva-Csesznek állomásról vonattal mehetnek vissza Zircre.
A gombanap kikapcsolódás és kaland lehet azoknak, akik gombaismeretüket bővítenék, hiszen a bakonyi gomba, a vadgomba páratlan ízeket ígér. S az ehető gombák mellett a mérgező gombák is a bakonyi látnivalók közé sorolhatók. Ezért is érdemes a gombaszedéshez tippeket adó cikkeinket elolvasni.
