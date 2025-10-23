42 perce
Azonnal dobj ki mindent, egy gyerektenyérnyi bakonyi gomba is ölhet!
Szigorúnak gondoltuk a gombaszakellenőr döntését, amikor gyönyörű, hatalmas ehető gombák közt egy kisebb mérgezőt talált. Az egész kosárnyi bakonyi gomba kidobásra került, ragaszkodott ehhez. Nyomós oka volt rá, most már tudjuk.
A gombaszedés mellett rengeteg érvünk van, szinte kihagyhatatlan, csak a túrázás élménye, a bakonyi gombafajok sokféleségének látványa miatt is. Ám veszélyekkel is járhat. Igen, a gombaszedésre, -fogyasztásra vonatkozó szigorú szabályok egyikét sem szabad megszegni. S ezért kell akár egész kosárnyi ehető gombát is sokszor kidobni.
Bakonyi gomba: veszélyek és esélyek
Miért kell sokszor egy egész kosárnyi, amúgy jó gombát is kidobni, ha a vizsgálat során ezt mondja a szakember. Győri Krisztina gombaszakellenőrt kérdeztük meg erről.
Válaszából kiderült, hogy a gombák általában lemezes szerkezettel rendelkeznek. Ha akár csak egy kis darab letörik egy mérgező gombából, az beszorulhat az ehetők lemezei közé a kosarunkban és máris megvan a baj, ha megesszük. Ugyanis számos olyan mérgező gombafaj létezik, amelynek akár csak egy kis darabja is halált, súlyos tüneteket, nagy bajt okozhat.
Azt szokták mondani, hogy egy gyilkos galóca négy ember halálához elég.
Bakonyi gombaszedés: tudnivalók
- A vadgomba a Bakony egyik kincse, íze páratlan gasztronómiai élményt nyújt, akkor is, ha otthon készítjük el, de ne hagyatkozzunk csupán a házi gombaismeretre, mindig nézessük át gombaszakellenőrrel, amit szedtünk, mielőtt elfogyasztjuk.
- Az ehető gombák is okozhatnak súlyos egészségügyi problémákat, nem mindegy ugyanis, mennyire öreg például a leszedett gomba és mennyi idő telt el a leszedése óta.
- A vadgombát a szedés napján fel kell dolgozni, meg kell enni, de legkésőbb a szedés másnapján.
- A legjobb az, ha gombaszakellenőr vezette gombatúra csapatához csatlakozunk, akkor a vizsgálat a túra közben, végén megtörténik.
Gombatúrákat szervez például Szakos Csaba evangélikus lelkész, aki maga is gombaszakellenőr, és a Vadgomba – Kisalföld és Bakony csoport is. A Bakonyi gombász csoportban pedig megoszthatjuk azokat a fotókat, amiket bakonyi gombákról készítettünk.
A Bakonyban sok szép gomba terem, amelyek közül egy igazán különlegesre bukkant egyik olvasónk Zirc közelében: a fák között egy pompás korallgomba (Ramaria subbotrytis) termőtestét fedezte fel. Ez a korallszerűen elágazó, szemet gyönyörködtető gomba élénk rózsás árnyalataival az erdők valódi dísze, amely ritkán kerül a kirándulók szeme elé. Bár küllemében igazi természeti ékszernek számít, fontos hangsúlyozni: a pompás korallgomba nem ehető faj.
A gomba meghatározása sosem történhet csupán fotó alapján, élőben látva fedezhetnek fel csak ugyanis a szakemberek olyan apró részleteket, árnyalatok, amelyek szükségesek az adott faj felismeréséhez, s hajszálra hasonlíthatnak egymásra az ehető gombák és a mérgező gombák.
