Bakonyi gomba

6 órája

Azonnal dobj ki mindent, egy gyerektenyérnyi bakonyi gomba is ölhet!

Címkék#gombatúra#vadgomba#gasztronómiai#mérgező gomba#ehető gomba#kosárnyi gomba#gombaismertető#bakony#gombamérgezés#gomba

Szigorúnak gondoltuk a gombaszakellenőr döntését, amikor gyönyörű, hatalmas ehető gombák közt egy kisebb mérgezőt talált. Az egész kosárnyi bakonyi gomba kidobásra került, ragaszkodott ehhez. Nyomós oka volt rá, most már tudjuk.

Rimányi Zita

A gombaszedés mellett rengeteg érvünk van, szinte kihagyhatatlan, csak a túrázás élménye, a bakonyi gombafajok sokféleségének látványa miatt is. Ám veszélyekkel is járhat. Igen, a gombaszedésre, -fogyasztásra vonatkozó szigorú szabályok egyikét sem szabad megszegni. S ezért kell akár egész kosárnyi ehető gombát is sokszor kidobni.

Bakonyi gombaszedés – Legjobb, ha gombaszakellenőr vezette gombatúrához csatlakozunk, mert az életünk múlhat azon, mi kerül a kosarunkba.
Bakonyi gombaszedés – Legjobb, ha gombaszakellenőr vezette gombatúrához csatlakozunk, mert az életünk múlhat azon, mi kerül a kosarunkba.
Forrás: Vadgomba – Kisalföld és Bakony

Bakonyi gomba: veszélyek és esélyek

Miért kell sokszor egy egész kosárnyi, amúgy jó gombát is kidobni, ha a vizsgálat során ezt mondja a szakember. Győri Krisztina gombaszakellenőrt kérdeztük meg erről.

A gombaismeretünket érdemes bővíteni, mert a gombaszedés önmagában is élmény.
Forrás: Vadgomba – Kisalföld és Bakony

Válaszából kiderült, hogy a gombák általában lemezes szerkezettel rendelkeznek. Ha akár csak egy kis darab letörik egy mérgező gombából, az beszorulhat az ehetők lemezei közé a kosarunkban és máris megvan a baj, ha megesszük. Ugyanis számos olyan mérgező gombafaj létezik, amelynek akár csak egy kis darabja is halált, súlyos tüneteket, nagy bajt okozhat.

Sokszor csak hajszálnyi a különbség az ehető és a mérgező gombák közt, szakember kell a vizsgálathoz.
Forrás: Vadgomba – Kisalföld és Bakony

Azt szokták mondani, hogy egy gyilkos galóca négy ember halálához elég.

Bakonyi gombaszedés: tudnivalók

  1. A vadgomba a Bakony egyik kincse, íze páratlan gasztronómiai élményt nyújt, akkor is, ha otthon készítjük el, de ne hagyatkozzunk csupán a házi gombaismeretre, mindig nézessük át gombaszakellenőrrel, amit szedtünk, mielőtt elfogyasztjuk.
  2. Az ehető gombák is okozhatnak súlyos egészségügyi problémákat, nem mindegy ugyanis, mennyire öreg például a leszedett gomba és mennyi idő telt el a leszedése óta.
  3. A vadgombát a szedés napján fel kell dolgozni, meg kell enni, de legkésőbb a szedés másnapján.
  4. A legjobb az, ha gombaszakellenőr vezette gombatúra csapatához csatlakozunk, akkor a vizsgálat a túra közben, végén megtörténik.

Gombatúrákat szervez például Szakos Csaba evangélikus lelkész, aki maga is gombaszakellenőr, és a Vadgomba – Kisalföld és Bakony csoport is. A Bakonyi gombász csoportban pedig megoszthatjuk azokat a fotókat, amiket bakonyi gombákról készítettünk.

Rengeteg szép, különleges gomba terem a Bakonyban és máshol is erdeinkben és a mezőkön.
Forrás: Vadgomba – Kisalföld és Bakony

A Bakonyban sok szép gomba terem, amelyek közül egy igazán különlegesre bukkant egyik olvasónk Zirc közelében: a fák között egy pompás korallgomba (Ramaria subbotrytis) termőtestét fedezte fel. Ez a korallszerűen elágazó, szemet gyönyörködtető gomba élénk rózsás árnyalataival az erdők valódi dísze, amely ritkán kerül a kirándulók szeme elé. Bár küllemében igazi természeti ékszernek számít, fontos hangsúlyozni: a pompás korallgomba nem ehető faj.

A gomba meghatározása sosem történhet csupán fotó alapján, élőben látva fedezhetnek fel csak ugyanis a szakemberek olyan apró részleteket, árnyalatok, amelyek szükségesek az adott faj felismeréséhez, s hajszálra hasonlíthatnak egymásra az ehető gombák és a mérgező gombák.

 

